Provokáció minden mennyiségben: az „ukrán aranykonvojügy” felépítésével a Fidesz megmutatta, hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért

Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet.

Egyszerre alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és azt a képet sugallják, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni.

Ehhez azonban sok durva lépés kellett. A NAV-val és a TEK-kel politikai munkát végeztettek, majd fals narratívát építettek egy bejelentett, rutin pénzszállítás köré, azzal sem törődve, hogy egy osztrák banknak is nekimennek ezzel. Egy külön erre írt törvényt is villámgyorsan átnyomnak, a Fidesz médiája pedig közben vígan terjeszti a hazug AI-videókat és -fotókat, miközben valakik sok ezer kamulájkkal manipulálták az algoritmust.

A NAV-ot és a TEK-et is bevetve építi a kormány illetve a propagandája az eddigi legsúlyosabb vádat a Tisza ellen. A kormány régóta viszi az ukránellenes gyűlöletkampányát, Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions vezetője épp hétfőn mondta műsorunkban, hogy az ukránozás „túl jól sikerült” a Fidesznek.

Ezt az üzenetet kötik éppen össze a Tisza Párttal az M0-on elfogott pénzszállító ügyének segítségével. Az eddig látottak alapján két kifutása lehet a narratívának, akár egymással párhuzamosan is: az egyik, hogy a Tisza pénzt fogadott el az ukránoktól, ami miatt gigantikus büntetéssel nézhet szembe, a másik, hogy megelégszenek azzal, hogy a gonosznak és Magyarország vesztére törőnek beállított ukránokkal a lehető legjobban összemossák a pártot. A pénteki, „ukrán zsarolás” elleni tüntetésen például mindkét vonal futott.

