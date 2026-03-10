Provokáció minden mennyiségben: az „ukrán aranykonvojügy” felépítésével a Fidesz megmutatta, hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért

A NAV-ot és a TEK-et is bevetve építi a kormány illetve a propagandája az eddigi legsúlyosabb vádat a Tisza ellen. A kormány régóta viszi az ukránellenes gyűlöletkampányát, Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions vezetője épp hétfőn mondta műsorunkban, hogy az ukránozás „túl jól sikerült” a Fidesznek.
Ezt az üzenetet kötik éppen össze a Tisza Párttal az M0-on elfogott pénzszállító ügyének segítségével. Az eddig látottak alapján két kifutása lehet a narratívának, akár egymással párhuzamosan is: az egyik, hogy a Tisza pénzt fogadott el az ukránoktól, ami miatt gigantikus büntetéssel nézhet szembe, a másik, hogy megelégszenek azzal, hogy a gonosznak és Magyarország vesztére törőnek beállított ukránokkal a lehető legjobban összemossák a pártot. A pénteki, „ukrán zsarolás” elleni tüntetésen például mindkét vonal futott.
Háborúval és halállal régóta fenyeget Orbán Viktor, de most az arctalan fogalmak helyett egy egész országtól kell félni és gyűlölni a lakóit, mert rosszat akarnak nekünk. Ez a Fidesz üzenete és ajánlata tíz hónappal a választások előtt. Az ukrán EU-csatlakozással tényleg vannak problémák, de a valóság távol áll a Fidesz üzeneteitől.
Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet a Policy Solutions vezetője szerint, aki a Helyzet: van! című műsorunk vendége volt.
A tüntetésen Szijjártó Péter is felszólalt, aki magyarázatot követelt az ukránoktól, hogy „mi az életért fuvaroznak Magyarországon keresztül” ennyi pénzt. Kocsis Máté merényletkísérletnek nevezte Zelenszkij szavait, és levezette, miért logikus, hogy erről Magyar Péter is tudott.
Miért adott Lázár hárommilliós állást Varga Judit férjének, aki történetesen Magyar Péter volt? Miért támadna Ukrajna magyar területen? Mi a bizonyíték a Tisza és Ukrajna együttműködésére? Egy esetleges választási vereségért Orbán vállalja a felelősséget, a Nyugat pedig szerinte vágott virág: színes, de el van vágva a talajtól.
Levelet kaptunk a Fidesz frakcióvezetőjétől. Ez alapján korrigáljuk a Lázár János-interjúnk egyik kérdését, a nyilvánosság pedig megtudhat valamit, amit az elmúlt két hétben Kocsis Máté nem tartott fontosnak közölni.
Az érintettek az ukrán Oscsadbank alkalmazottai, az ügyről közleményt adott ki a pénzintézet is, a magyar hatóságok még nem nyilatkoztak.
Magyarországot arra kéri, ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba.
Folyamatosan adagolja az információkat a kormány az „ukrán aranykonvojos” akcióról.
Az ukránok ügyvédje szerint 30 órán keresztül tartották bent az ukránokat, akiket feltehetőleg tanúként hallgattak ki – de igazából ezt sem tudni, mert nem kaptak jegyzőkönyvet sem.
A kormány kérdéseknek álcázott sejtetésekkel próbálja a pénzszállítós ügyet Magyar Péterre és a Tiszára tolni – ez volt a debreceni kampányesemény fő újdonsága.
Csütörtökön írt arról, hogy jönnek az orosz titkosszolgálat emberei, azóta megtudta, hogy már hetek óta itt is vannak.
Az orosz hibrid hadviselés szakértője szerint az orosz titkosszolgák feltűnése miatt „érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni”.
Az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.