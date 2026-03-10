Provokáció minden mennyiségben: az „ukrán aranykonvojügy” felépítésével a Fidesz megmutatta, hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet.
  • Egyszerre alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és azt a képet sugallják, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni.
  • Ehhez azonban sok durva lépés kellett. A NAV-val és a TEK-kel politikai munkát végeztettek, majd fals narratívát építettek egy bejelentett, rutin pénzszállítás köré, azzal sem törődve, hogy egy osztrák banknak is nekimennek ezzel. Egy külön erre írt törvényt is villámgyorsan átnyomnak, a Fidesz médiája pedig közben vígan terjeszti a hazug AI-videókat és -fotókat, miközben valakik sok ezer kamulájkkal manipulálták az algoritmust.

A NAV-ot és a TEK-et is bevetve építi a kormány illetve a propagandája az eddigi legsúlyosabb vádat a Tisza ellen. A kormány régóta viszi az ukránellenes gyűlöletkampányát, Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions vezetője épp hétfőn mondta műsorunkban, hogy az ukránozás „túl jól sikerült” a Fidesznek.

Ezt az üzenetet kötik éppen össze a Tisza Párttal az M0-on elfogott pénzszállító ügyének segítségével. Az eddig látottak alapján két kifutása lehet a narratívának, akár egymással párhuzamosan is: az egyik, hogy a Tisza pénzt fogadott el az ukránoktól, ami miatt gigantikus büntetéssel nézhet szembe, a másik, hogy megelégszenek azzal, hogy a gonosznak és Magyarország vesztére törőnek beállított ukránokkal a lehető legjobban összemossák a pártot. A pénteki, „ukrán zsarolás” elleni tüntetésen például mindkét vonal futott.

Orbán beszél, majd jön az „aranykonvoj”

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld NAV Buda Péter Andrij Szibiha Szergej Kirijenko kocsis máté panyi szabolcs fidesz ukrán pénzszállítmány oscsadbank ukrán pénzszállító tek rónai egon pénzszállító magyar péter Tisza Párt molnár zsolt bíró-nagy andrás Szijjártó Péter orbán viktor Lázár János választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Ilyen gyűlöletkampányt még a Fidesztől sem láttunk egy egész ország ellen

Háborúval és halállal régóta fenyeget Orbán Viktor, de most az arctalan fogalmak helyett egy egész országtól kell félni és gyűlölni a lakóit, mert rosszat akarnak nekünk. Ez a Fidesz üzenete és ajánlata tíz hónappal a választások előtt. Az ukrán EU-csatlakozással tényleg vannak problémák, de a valóság távol áll a Fidesz üzeneteitől.

Rovó Attila
belföld

Bíró-Nagy András a 444-nek: Túl jól sikerült az „ukránozás”

Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet a Policy Solutions vezetője szerint, aki a Helyzet: van! című műsorunk vendége volt.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Az ukránok elleni tüntetésen látszott, itt mindenért is Magyar Péter lesz a felelős

A tüntetésen Szijjártó Péter is felszólalt, aki magyarázatot követelt az ukránoktól, hogy „mi az életért fuvaroznak Magyarországon keresztül” ennyi pénzt. Kocsis Máté merényletkísérletnek nevezte Zelenszkij szavait, és levezette, miért logikus, hogy erről Magyar Péter is tudott.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Viktor megint elment Rónai Egonhoz, és meghökkentő válaszokat adott egyszerű kérdésekre is, amelyekhez nincs hozzászokva

Miért adott Lázár hárommilliós állást Varga Judit férjének, aki történetesen Magyar Péter volt? Miért támadna Ukrajna magyar területen? Mi a bizonyíték a Tisza és Ukrajna együttműködésére? Egy esetleges választási vereségért Orbán vállalja a felelősséget, a Nyugat pedig szerinte vágott virág: színes, de el van vágva a talajtól.

Rovó Attila
belföld

Kocsis Máté jelezte a 444-nek: nem ő nevezte az ukrán kampány részének a Direkt36-filmet

Levelet kaptunk a Fidesz frakcióvezetőjétől. Ez alapján korrigáljuk a Lázár János-interjúnk egyik kérdését, a nyilvánosság pedig megtudhat valamit, amit az elmúlt két hétben Kocsis Máté nem tartott fontosnak közölni.

444.hu
szolgálati közlemény

Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, állítja Andrij Szibiha külügyminiszter

Az érintettek az ukrán Oscsadbank alkalmazottai, az ügyről közleményt adott ki a pénzintézet is, a magyar hatóságok még nem nyilatkoztak.

Gazda Albert
POLITIKA

Az ukrán külügyminiszter szerint „állami zsarolás és állami terrorizmus” az ukrán pénzszállító lekapcsolása

Magyarországot arra kéri, ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba.

Mészáros Juli
külföld

Videón is bemutatják, hogyan kapcsolta le a TEK az ukrán pénzszállítókat

Folyamatosan adagolja az információkat a kormány az „ukrán aranykonvojos” akcióról.

Német Szilvi
bűnügy

Fordított símaszkban vitte el a TEK az ukrán pénzszállítókat, pedig az ügyvédjük szerint semmi szokatlant nem csináltak

Az ukránok ügyvédje szerint 30 órán keresztül tartották bent az ukránokat, akiket feltehetőleg tanúként hallgattak ki – de igazából ezt sem tudni, mert nem kaptak jegyzőkönyvet sem.

Bódog Bálint
belföld

Orbán Viktor: Meg kell érteniük az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

A kormány kérdéseknek álcázott sejtetésekkel próbálja a pénzszállítós ügyet Magyar Péterre és a Tiszára tolni – ez volt a debreceni kampányesemény fő újdonsága.

Gazda Albert
POLITIKA

Panyi Szabolcs szerint már Budapesten vannak a Kreml választási befolyásolásra küldött emberei

Csütörtökön írt arról, hogy jönnek az orosz titkosszolgálat emberei, azóta megtudta, hogy már hetek óta itt is vannak.

Windisch Judit
POLITIKA

Buda Péter a 444-nek: Elérkezhetünk egy olyan pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy találnak egy robbanószerkezetet

Az orosz hibrid hadviselés szakértője szerint az orosz titkosszolgák feltűnése miatt „érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni”.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán pénzszállítókban lefoglalt vagyon miatt

Az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

Mészáros Juli
POLITIKA