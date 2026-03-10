Szijjártó Péter nem tudott a Budapesten tevékenykedő orosz ügynökökről, nem, nem és nem

Hétfő este Angyalföldön tartott választási nagygyűlést a 12-es számú budapesti egyéni választókerület fideszes jelöltje, Zsigmond Barna Pál, amelyen vendége volt Szijjártó Péter külügyminiszter. A miniszter megszólalt a Budapesten tartózkodó GRU-ügynökök ügyében is, a HVG kérdésére azt mondta: nem, nem, nem tudott róluk.
Panyi Szabolcs múlt csütörtökön írt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét, majd pénteken már arról, hogy a GRU ügynökei már hetek óta itt is vannak. Az információi szerint a feladattal Putyin egyik bizalmi emberét, Szergej Kirijenkót bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. A műveletet egy három fős csapat végzi, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak.
Az orosz nagykövetség Magyar Pétert emlegetve reagált a hírre, míg Buda Péter nemzetbiztonsági elemző előbb arról írt, hogy azt kell vélelmezni: a kormány az oroszok behívásával akar hatalmon maradni, majd erről beszélt a 444 hétfői élő adásában is. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülésén kiderült, hogy erről az akcióról a magyar szolgálatok is kaptak jelentést.
Szijjártó Péter a lap kérdésére válaszolva azt állította, hogy ez csak egy figyelemelterelési kísérlet, és „elkeseredett álhírgyártás”, illetve hogy szerinte „nyilvánvaló” ukrán beavatkozás folyik a magyar belpolitikába. A konkrét kérdésre azt felelte: „Én semmilyen konkrét értesítést nem kaptam olyan típusú beavatkozási kísérletről”, amiről az újságíró kérdezte. „Bármilyen beavatkozási kísérlettel szemben a magyar állam hatóságai és intézményei eljárnak” – mondta, és megerősítette, hogy ő aztán tényleg nem tud Budapesten lévő orosz választási machinátorokról, de tényleg nem.
A HVG beszélt egyébként az egyéni jelölt Zsigmond Barna Pállal is, aki nem értette, mire gondolnak, amikor „nem egy fideszes körzetnek” nevezték a választókerületét. Segítünk: bár a fideszes parlamenti többség némileg átrajzolta a választókerületi határokat, a mostani 12-es körzettel nagyrészt megegyező 11-esben négy éve 39 százalékot kapott a fideszes Wintermantel Zsolt, nyolc éve 35 százalékot maga Zsigmond Barna Pál, míg a tavalyi időközin 34 százalékot a fideszes Renge Zsolt.
Emellett szóba elegyedtek Gáspár Evelinnel is a fórum előtt, aki némi vonakodás után annyit felelt: „Te itt dolgozol? Pénzt keresel? Mert én is itt, képzeld el. És nekem nem az a munkám, hogy neked nyilatkozzak, hanem majd nézd meg a TikTokomat meg az Instagramomat. Meg Péter Facebook-oldalát (…) Jelenleg várjuk a miniszter urat közös erőkkel, köszönöm szépen”.
