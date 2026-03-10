Tényleg facebookos trollfarmot pénzel a Digitális Polgári Körök mögött álló alapítvány

Egyre több információ derül ki a mostani választási kampány egyik főszereplőjévé avanzsált trollfarmokról. Januárban a Telex mutatott be egy 124 profilból álló hálózatot, a 444 pedig névtelenséget kérő belső forrásokra hivatkozva azt a kamuprofilokból álló hálózatot mutatta be, amely a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) XIII. kerületi irodájából dolgozott.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Most a Telex újabb kapcsolatot talált egy trollfarm és a Digitális Polgári Körök háttérszervezetével, a DDÜ-vel. A trollfarm néhány profilja ugyanis elkezdett hirdetni a Facebookon, a hirdetések adatainál fizető félként rendre a Morális Forráskód Nonprofit Kft. van megadva.

Ez a cég a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány tulajdonában van, amely alá tartozik egyébként a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség is (és mindhárom szervezetnek ugyanott van a székhelye), ami pedig a nyíltan Fidesz-támogató Digitális Polgári Körök mögött álló háttérszervezet. Egy esetben pedig Németh Benedek nevű magánszemély szerepelt. A lap „életszerű feltételezésnek” gondolja, hogy ő azonos azzal a Németh Benedek Áron, fideszes aktivistával, akit korábban a trollprofilhálózat egyik lehetséges irányítójaként azonosítottak.

A lap becslése szerint az összesen 2,53 millió megjelenést összehozó hirdetések 2,5-7,6 millió forint közötti összeget fizethetett a Morális Forráskód.