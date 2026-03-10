Trump azzal viccelődött, hogy elfogás helyett jobb móka elsüllyeszteni az iráni hajókat

Donald Trump amerikai elnök még hétfő este beszélt a republikánus képviselők előtt mar-a-lagói birtokán, amikor is meglehetősen zavarba ejtő mondatok hagyták el a száját. Trump elmesélte ugyanis, hogy az amerikai hadsereg egyik tagjával beszélgetett az iráni konfliktusról, és megjegyezte, hogy 46 iráni hajó fekszik az óceán fenekén. Ő pedig kicsit felháborodott az emberein. Megkérdezte a katonát ugyanis, hogy milyen állapotú volt a hajó. A katona erre azt válaszolta, „kiváló uram, felső kategóriás”.

Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu via AFP

„Majd azt mondtam neki, hogy miért nem foglaljuk el egyszerűen a hajót, használhattuk volna”. Mire a katona annyival felelt, hogy „jobb móka elsüllyeszteni őket”. Trump pedig úgy összegzett: „Azt mondják, jobban szeretik elsüllyeszteni őket. Azt mondják, biztonságosabb elsüllyeszteni őket, azt hiszem, ez valószínűleg igaz.”

Az internetezők körében felháborodást váltottak ki Trump szavai, azzal vádolták az amerikai elnököt, hogy nem veszi kellően komolyan a háborút. Volt, aki azt írta, Trump vicces dolognak tartja az emberek megölését, hiszen a túlélőket az elsüllyesztett hajóval hagyják meghalni. Más pedig az egész jelenetet, a nevetgélő hallgatóságot jegyezte meg, ami sokat elárul az Egyesült Államokról. Volt viszont, aki szerint olyan főparancsnokra lenne szüksége az országnak, aki érti a katonai erő súlyát, és nem csak a játszótéri izgalmakat keresi a csatatéren. (Sky News, Unilad)