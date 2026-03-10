Úgy indult el a teherforgalom a csilliárdokért épül Budapest-Belgrád vasútvonalon, hogy még le sem zárták a műszaki ellenőrzést

Még nem ért véget a Budapest–Belgrád-vasútvonal műszaki és finanszírozási átvilágítása – erről a Lázár János vezette közlekedési minisztérium tájékoztatta a Telexet. Az ügy azért figyelemreméltó, mert a vonalon már hetekkel ezelőtt megindult a teherszállítás. Igaz, a Telex információi szerint a február 27-én első vonatot követően az első négy napon összesen 7 szerelvény közlekedett a vonalon, ami alapján némi eufemizmusnak tűnik a „rendszeres teherforgalom” kifejezés, amit Hegyi Zsolt MÁV-elnök használt.

Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

Lázár János tavaly decemberben jelentette be, hogy az újvidéki tragédia miatt megbízták a magyarországi szakasz műszaki és biztonsági átvilágításával a TÜV auditcéget. Parlamenti meghallgatásán arról is beszélt, hogy ha a TÜV mindent rendben talál, akkor február közepétől engedélyezik a személyszállító vonatok közlekedését is. Csakhogy a személyforgalom máig sem indult el, ennek nyomán válaszolta a lap kérdésére az ÉKM, hogy a TÜV a műszaki létesítményeket, ezen belül a biztosítóberendezéseket is megvizsgálja, valamint „a projekt finanszírozását is átvilágítja a német vállalat. Ez a munka jelenleg folyamatban van”.

A minisztérium szerint a menetrend szerint személyszállítás csak akkor kezdődhet, ha a vizsgálat alapján „száz százalékosan” meggyőződnek arról, hogy „a műszaki és a biztonsági feltételek minden előírásnak megfelelnek”. Csepreghy Nándor, a minisztériumot a kampány idején vezető miniszterhelyettes március elején úgy fogalmazott, hogy ez „várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt”. A személyforgalom elindítását akadályozó műszaki problémákról a G7 írt részletes cikket.