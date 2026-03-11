Tömeges csőtörések nehezítik Budapest vízellátását. A jelenségről a Fővárosi Vízművek posztolt először. A vállalat azt írta, hogy a csapadékos időjárás, a tartós fagyok és a Duna vízszintjének jelentős ingadozása egyaránt kedvezőtlenül hat a vízközmű-hálózat állapotára, ezért ilyen időszakban mindig megnő a csőtörések száma a fővárosban.

Csőtörés Pesterzsébeten 2026. februárjában Fotó: Facebook/I 💚 Pesterzsébet!

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szerdán már arról írt, hogy 10 nap alatt több mint 100 csőtörés volt Budapesten. Szerinte a kialakult helyzetért elsősorban a kormány felel, mert kivéreztette a víziközművekért felelős önkormányzatokat és a víziközműveket működtető cégeket. Hozzátette, hogy a probléma kormányváltás esetén sem oldódik meg azonnal, mert 16 év elmaradt fejlesztéseit nem lehet hónapok alatt pótolni. Arra viszont van remény, hogy a legrosszabb állapotú vezetékeket felújítsák.

A témában Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt. Posztjában említette az időjárási tényezőt, de a kialakult helyzetért a kormányt is hibáztatta. Azt írta, hogy a kormány politikája miatt több mint 30 milliárd forint hiányzik a Fővárosi Vízműveknél. Hozzátette, hogy a lakossági vízdíjakat 13 éve rögzítették, a kieső bevételt pedig senki nem téríti meg.

Március 9-én egyébként csőtörés miatt beszakadt az út a XVI. kerületben. A lyuk elnyelt egy autót.