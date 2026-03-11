21 Kutatóközpont: Még mindig jelentős a Tisza előnye

A választási részvételüket biztosra mondók körében csökkent a Fidesz-KDNP hátránya, de még mindig jelentős a Tisza Párt előnye a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amit a 24.hu megbízásából készítettek.

Úgy kalkulálnak, hogy a Tisza a 199 parlamenti mandátum közül 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson.

A választani tudók 92 százaléka a két nagy párt valamelyikére szavazna, az összes többi párt együttvéve kapna 8 százalékot, ebből 6-ot a Mi Hazánk, 1-1 százalékot pedig a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a pártválasztó biztos szavazók között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig:

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 14 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt. A teljes népesség 38 százaléka választaná a Tisza Pártot, 30 százaléka a Fideszt. A pártválasztók között 51:41 az állás a Tisza javára.

A Mi Hazánk 6 százaléka illeszkedik az idősorba, az MKKP és a DK 1 százaléka viszont némileg alatta marad a korábban mért 2-3 százalék körüli támogatottságuknak, noha ez a hibahatáron belüli eltérés (Dobrev Klára pártja a biztos szavazók között ráadásul 2 százalékon áll). A „más párt” opció még szerepelt ugyan a kérdőívben, de fél százaléknál is kevesebben választották.

A részvételüket biztosra mondók körében a Fidesz némileg felzárkózott a Tiszára: a decemberi 17 százalékpontos és a januári 16 százalékpontos hátránya március elejére 14 százalékpontra olvadt, így a Tiszát most is 53, a kormányoldalt 39 százalék támogatja. Ez utóbbi a legmagasabb fideszes érték 2024 októbere óta. A Mi Hazánk tartósan az 5 százalékos küszöbön teljesít.