A Forradalmi Gárda állhat Hamenei mögött

Az iráni Forradalmi Gárda erőltette Modzstaba Hamenei kinevezését legfőbb vezetőnek, mert apja, a volt iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah, Ali Hámenei engedékenyebb változatának tekintik, aki majd támogatja keményvonalas politikájukat – állítják magas rangú iráni források a Reuters szerint.
Ahogy a lap is írja, azon túl, hogy a Forradalmi Gárda a háború kezdete óta a korábbinál is nagyobb befolyásra tett szert, a Hamenei kinevezését ellenzők aggodalmát tovább növelte, hogy az új iráni vezető kedd estig, közel 48 órával a kinevezése után még mindig nem adott ki nyilatkozatot.
A lap szerint elképzelhető, hogy megsebesült abban az amerikai-izraeli támadásban, amelyben apja életét vesztette. Legalábbis az iráni állami televízió műsorvezetője úgy tűnt, hogy megerősítette az erről szóló pletykákat, amikor a háború sebesült veteránjának nevezte őt, ez pedig magyarázat lehet a hallgatására is.
A Reuters azt írja hogy Modzstaba Hamenei, aki bár évtizedekig háttéremberként irányította apja hivatalát, sok iráni számára továbbra is ismeretlen figura.
Magas rangú iráni források a lapnak azt mondták, Hamenei kinevezése, amit a Forradalmi Gárda szervezett meg, agresszívebb külpolitikai álláspontot és szigorúbb belső elnyomást eredményezhet, és attól tartanak, hogy a Gárda rendszer feletti uralma katonai állammá alakítja az eddig iszlám teokráciaként működő országot. Az egyik forrás szerint ha feltételezzük is, hogy az új vezető elég jól van ahhoz, hogy átvegye az irányítást, a jövőben mostantól a fontosabb döntésekben végső soron a Gárda mondhatja ki a végső szót.