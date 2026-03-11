A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kedd este az amerikai hadsereg központi parancsnoksága bejelentette, hogy tizenhat iráni aknatelepítő hajót támadtak meg a Hormuzi-szoros közelében. A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, amiről rengeteg szó esik az Egyesült Államok és Izrael által megindított háború óta, hiszen esetleges hosszabb idejű kiesése világszerte jelentős energiaársokkhoz vezetne, és az elmúlt napok eseményei már minden idők legnagyobb ingadozását hozták a kőolajpiacon.

Az 55 kilométer széles szoros Irán és Omán között fekszik, ez választja el a Perzsa-öblöt az Arab-tengertől. A szoroson keresztül jut ki a világpiacra Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia, az Emirátusok és Irán olaja is, ezért a szabad átjárhatósága világgazdaságilag is rendkívül fontos: ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének ötöde. Ez a húsz százalékos arány önmagában is rendkívül magas, de ráadásul kereskedők elmondása szerint az Öbölben lévő kitermelő országok tudnak a leginkább reagálni a hirtelen felmerülő igényekre, azaz ez az olajpiac leginkább rugalmas forrása. Mindezekre ugyan előzetesen rengeteg elemző figyelmeztetett, de az amerikai kormányt mintha meglepték volna a fejlemények.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld emirátusok jemen new york times energia kuvait kereskedelem európai országok Capital Economics Amin Nasser Emmanuel Macron hormuzi-szoros bahrein Egyesült Államok malajzia iráni aknatelepítő hajók Malacca-útvonal Saudi Aramco forradalmi gárda egyesült arab emírségek Izrael amerikai hadsereg Donald Trump katar olajpiac szudán kína háború szaúd-arábia szomália india financial times globális energetikai rendszer cnbc Irán Arab-tenger Perzsa-öblöt gazdaság indonézia irak
Kapcsolódó cikkek

Trump egyszerre beszél a háború végéről és a további harcról Irán ellen

Az amerikai elnök egyetlen napon belül képes azt mondani, hogy lényegében befejezték az Irán elleni háborút és azt, hogy a támadásoknak még egyáltalán nincs vége. Az olajár pedig fel és le száguldozik.

Fődi Kitti
háború

Trump bejelentette, hogy iráni inaktív aknavető hajókat semmisítettek meg, miután a CNN szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosba

Pedig az amerikai elnök először még azt írta, az USA nem tud arról, hogy Irán aknákat telepítene, de nem sokkal később jött a bejelentés a hajók megsemmisítéséről.

Székely Sarolta
külföld