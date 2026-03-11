A magyar emberek háromnegyede úgy érzi, még soha életében nem látott olyan durva kampányt, mint ez a mostani

A miniszterelnök-jelöltek alkalmasságának megítélése nem változott a pártpreferenciákkal összhangban, Orbán Viktort 46 százalék tartja alkalmasnak a kormányfői posztra, hajszálra annyi, mint januárban, míg Magyar Péterről 50 százalék gondolkodik így, utóbbi szám 4 százalékponttal csökkent.

Mindez a Medián részletes elemzéséből derül ki, amelyet a HVG-n publikált a cég. Mint ismert, a Tisza Párt az intézet februári felmérése szerint a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal, a pártot választani tudó „biztos” szavazók körében 20 százalékponttal előzi a kormánypártot.

A Medián azt a következtetést vonja le, hogy a Tisza úgy erősödött tovább, hogy már nem Magyar Péter húzta felfelé.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt népszerűsége a kisebb pártok hívei és a párt nélküliek körében csökkent, a januári 42 százalékról 30 százalékra, ám saját táborában 4 százalékponttal nőtt. A Tisza erősödése tehát inkább a korábban bemutatott botrányoknak, a kampány durvulásának és a hónapról hónapra erősödő politikai érdeklődésnek köszönhető a Medián szerint.

Vidám résztvevők egy debreceni kampányeseményen, 2026. március 7-én Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ezzel összhangban a választásokon való részvételi szándék is hónapról hónapra emelkedik. 2024 júliusában a szavazókorú népesség 78 százaléka mondta, hogy biztosan elmenne egy „most vasárnapi” választásra, 2026 februárjában már 86 százalék állította ugyanezt. Ha ezeket a pillanatnyi „ígéreteket” nem is kell feltétlenül szó szerint venni – olvasható az elemzésben –, könnyen lehet, hogy kimagasló választási részvételt látunk április 12-én. Az eddigi rekord a 2002-es második fordulóban volt, 73,5 százalékkal.

A pártok mozgósító képességében egyelőre nagy a különbség: a Tisza szimpatizánsainak 97 százaléka jelezte biztosra a részvételét, míg a fideszesek körében ez az arány 85 százalékos.