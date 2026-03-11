A NAV visszaadja az ukrán pénzszállító járműveket

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) visszaadja az ukránoknak a múlt héten lefoglalt pénzszállító járműveket. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt a 24.hu-nak küldött közleményében azt írta, hogy a NAV csütörtökön 10 órakor adja át a páncélozott járműveket. Az átadás helyszínét még nem közölték.

A NAV azt írta az ügyvédnek, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról, sem annak megszüntetéséről nem született határozat.

„Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított 2026.03.05. 15:00 órai elfogástól a 49/2026. (III.9.) Kormányrendelet hatálybalépésének 2026.03.09. 23:00 órájáig terjedő időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül, a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában” – írta Horváth Lóránt ügyvédi irodája.

Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

A magyar hatóságok március 5-én foglaltak le 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt és 9 kilogramm aranyat, miután a TEK feltartóztatta az ukrán állami takarékbank alkalmazottait. Az ukrán pénzszállítók miatt kedden törvényt is elfogadott a parlament. Az ügyről ebben a cikkben írtunk bővebben.