A Titanic nagyjelenetét játssza el Trump és Epstein egy frissen felállított szobron Washington központjában

Újra lecsapott az a Titkos kézfogás (Secret Handshake) nevű anonim művészcsoport Washingtonban, ahol korábban két olyan ironikus szobrot is felállítottak, amelyek Donald Trump elnök és a tisztázatlan körülmények között meghalt Jeffrey Epstein szexbűnöző barátságán élcelődnek. Az új művük egy aranyozott szoborcsoport, ami Rose és Jack Titanic orrán előadott nagyjelenetét játssza újra, a két színész helyett Trumppal és Epsteinnel a főszerepben - írja a Washington Post. A szobor talpazatára táblát illesztettek a következő szöveggel:

„Jack és Rose tragikus szerelmi története luxusutazásokon, féktelen bulikon és titkos aktrajzokon alapult. Ez az emlékmű Donald Trump és Jeffrey Epstein kapcsolatának állít emléket, egy olyan barátságnak, ami a jelek szerint luxusutazásokon, féktelen bulikon és titkos aktrajzokon alapult.”

A Secret Handshake idén januárban meg is mutatta a titkos aktrajzot.

A Washington Post kortábbi leleplező anyaga szerint Trump is küldött kézzel rajzolt születésnapi jókívánságot az 50 éves Epsteinnek, a szülinapi emlékkönyvébe, méghozzá egy olyan üdvözlőkártyát, amire Trump egy női sziluettet rajzolt úgy, hogy az aláírása a fanszőrzet helyén volt. A titkos művészek ennek a kártyának a 3 méter magas verzióját állították ki 2026. januárjában, miután 2025. végén az egymás kezét fogó barátok szobrait állították fel egy napra a washingtoni tüntetéseknek is helyet adó Mall sugárúton.



