Balharc a 3. kerületben: a szocialisták visszaléptetnék Szabó Tímeát, ráadásul kiakadtak a DK-s polgármesterre is

A helyi MSZP beállt a Tisza Párt mögé és követeli, hogy a függetlenként induló Szabó Tímea lépjen vissza, emellett szakítanak Kiss László óbudai polgármesterrel is – vette észre a HVG.

A lap azt írja, éles hangú állásfoglalásokban kelt ki az óbudai MSZP egyrészt a kerületet is magába foglaló Budapest 11-es választókerületben független jelöltként induló, a Párbeszéd-frakcióban ülő Szabó Tímea, másrészt a kerület DK-s polgármestere, Kiss László ellen is.

Négy évvel ezelőtt még a sokpárti baloldali összefogás keretében Szabót támogatták itt a szocialisták, aki 2010 óta parlamenti képviselő, még az LMP színeiben jutott be először. Az MSZP most azt mondja: minden önmagát függetlenként definiáló képviselőjelölt, aki a 2026. évi országgyűlési választáson elindul, a Fidesz és Orbán Viktor kormányának leváltását gátolja.

Szabó Tímea a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A HVG ugyanakkor egy friss közvélemény-kutatást is említ, amelyet a 21 Kutatóközpont hozott nyilvánosságra, és amely szerint a választókerületben toronymagasan vezet Boda Nikoletta, a Tisza Párt jelöltje: a biztos választók között 48 százalék támogatja, miközben a fideszes Gyepes Ádám 25 százalékkal második, Szabó Tímea 17-tel harmadik.

Kiss László óbudai polgármesterrel mindeközben az a baj, hogy „egyoldalúan és végérvényesen felrúgta” a 2024-es önkormányzati voksolásra kötött megállapodást. Az indoklás szerint ő, aki „az MSZP-nek köszönheti, hogy 2014–2018 között országgyűlési képviselő lehetett, majd azt is, hogy 2019-ben polgármester lett, megtagadta, hogy az egyezség szerint az MSZP, a neki járó önkormányzati politikai tisztségeken személycserét hajtson végre és a neki járó pozíciót betöltse.” Hogy hogyan és miképpen történt mindez, arról egyelőre nem ír az újság.