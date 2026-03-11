Egy év felfüggesztettet kapott a férfi, aki megtámadta a táncoló zebrát a Pécs Pride-on

Közösség tagja elleni erőszak miatt egy év – két évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki a 2025-ös Pécs Pride-on megtámadta Dömsödi Renátát – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság közleményéből. Dömsödi sértetti képviseletét a Bizottság biztosította a támadója elleni büntetőeljárásban.

A sértett a tavaly október 2-ai pécsi felvonuláson zebrajelmezben táncolt, amikor rárontott egy férfi, többször megütötte egy palackkal, majd a földre rántotta. A támadás váratlan volt, mire az áldozat védekezni tudott volna, a rendőrök már elfogták a férfit, olvasható a közleményben.

„Nem lehet kérdés, hogy csak azért, mert meleg vagyok, és rendezvényeken vonulok, még nem bánthatnak. Ha mégis megteszik, akkor annak legyen következménye. Ha nem kedveled a melegeket, csináld békésen, négy fal között” – idézte a Bizottság a megtámadott Dömsödi Renátát.

A támadó ellen közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség idén februárban.