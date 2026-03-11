Egy évtizeden át rendszeresen megerőszakolta a nevelt és a saját lányát is, 22 és fél évet kapott

A Fővárosi Törvényszék 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki kiskorú lányát és szintén kiskorú nevelt lányát éveken keresztül bántalmazta, velük erőszakkal szexuális cselekményeket végzett, olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A Fővárosi Törvényszék a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vádirata alapján több rendbeli szexuális erőszak bűntette, több rendbeli kapcsolati erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt ítélte el a férfit, aki 2012 és 2022 között a vele élő kiskorú lányát, valamint a vele egy háztartásában élő, ugyancsak kiskorú nevelt lányát rendszeresen bántalmazta, velük erőszakkal különböző szexuális cselekményeket végzett.

A férfi a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az elítélt a vele élő élettársát ezen időszak alatt ugyancsak többször bántalmazta, nemegyszer súlyos sérülést okozva neki.

A nő az elszenvedett bántalmazások mellett azonban segítséget nyújtott egy-egy esetben a férfinak abban, hogy ő a saját, illetve a nevelt – a nő saját – lányával erőszakkal szexuális cselekményt végezzen. Az emiatt szintén vádlott nőt a Fővárosi Törvényszék két rendbeli társtettesként elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 13 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság mindkét vádlottat eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné.

A bíróság az ítélet kihirdetését követően a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló nő letartóztatását elrendelte, a férfi letartóztatását az eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta.