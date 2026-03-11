Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Czepek Gábor közlése szerint elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, aminek az MTI beszámolója szerint „célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon”.

A határon tartott sajtótájékoztatón Czepek úgy fogalmazott, „a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást”, és „a több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is”.

Elmondta még, hogy „a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása”.