Három, Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásban is döntést hozott az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szerdán többek között a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:

A Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tegyen eleget az Európai Bíróság ítéletének, és szüntesse meg az építőanyagokra vonatkozó kiviteli korlátozásokat.

2025. november 13-i ítéletében ugyanis a Bíróság megállapította, hogy Magyarország azzal, hogy korlátozza az építési termékek Magyarországról más tagállamokba történő kivitelét, nem teljesíti a Szerződésekből eredő kötelezettségeit. Az exportkorlátozások hátrányosan érintik mindazokat a vállalkozásokat, amelyek kiaknáznák az európai piacon és azon túl kötött ügyletekből származó előnyöket. A nemzeti akadályok korlátozzák a gazdasági szereplők lehetőségeit, ami hátráltatja a – többek között magyar illetőségű – polgárok és vállalkozások gyarapodását és jólétét.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság úgy határozhat, hogy ismételten a Bíróság elé utalja az ügyet, és pénzügyi szankciók kiszabását kérheti.

A Bizottság felszólította Magyarországot és Lengyelországot, hogy tartsák be az Unió költségvetését érintő csalás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályokat.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak és Lengyelországnak, amiért elmulasztották helyesen átültetni az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemmel kapcsolatos uniós szabályozást.

A Bizottság Magyarországnak 2022 májusában, Lengyelországnak pedig 2023 júniusában küldött felszólító levelet az ügyben. Azt írják, hogy bár azóta történt némi előrelépés egyes aggályos kérdésekben, más megállapított hiányosságok továbbra is fennállnak, például Lengyelországban a jogi személyek felelőssége, Magyarországon pedig egyes szankciók hatékonysága terén.

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt bocsát ki Magyarország és Lengyelország részére, amelyeknek két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket.

A Bizottság felszólított 19 tagállamot, köztük Magyarországot, hogy nyújtsák be az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvben előírt nemzeti épületfelújítási terv tervezetét.

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít 19 tagállam, köztük Magyarország ellen, amiért azok a 2025. december 31-i határidőig nem nyújtották be nemzeti épületfelújítási tervük tervezetét a Bizottságnak.

A Bizottság felhívja az érintett tagállamokat, hogy további késedelem nélkül nyújtsák be épületfelújítási terveik tervezetét. Az érintett tagállamoknak két hónapjuk van arra, hogy válaszoljanak a felszólító levélre. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki.