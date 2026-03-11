Hatalmas füsttel járó tűz ütött ki egy Arad melletti polisztirolgyárban, a magyar–román határ közelében

Tűz ütött ki szerda reggel Aradon egy polisztirolgyárban, ami hatalmas füsttel járt, írta meg a Maszol.ro. A nagy mennyiségű füst miatt a Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztetést küldtek a környéken tartózkodóknak. A tüzet később körülhatárolták, a továbbterjedés veszélye nem áll fenn, közölte a katasztrófavédelem.

Az Újarad lakónegyed ipari területén, a magyar–román határtól alig tíz-egynéhány kilométerre található üzemnél keletkezett tüzet kevéssel 8 óra előtt jelentették, és mintegy 1500 négyzetmétert érintett.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ipari övezetben található gyár udvarán tárolt nagy mennyiségű polisztirol gyulladt meg, a sűrű füst Arad városát is elérte. A közelben dolgozókat több szomszédos üzemcsarnokból is evakuálták. Több tucat embert menekítettek ki, egyiküknek sem volt szüksége orvosi ellátásra.