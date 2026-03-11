Magyar Péter a szabaduló bicskei pedofilról: Ez az az ember akinek Orbán Viktor személyesen kampányolt

Magyar Péter szerdán Újhartyánban.

Újhartyáni országjárásán mondott szerdai beszédében Magyar Péter azon frissiben reagált arra a 444 által szerdán megírt hírre, miszerint Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon pedofíliáért - pontosabban folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt - elítélt egykori igazgatója valamikor áprilisban szabadul a 2019 óta tartó börtönbüntetéséből.

„Egészen felháborító, de valamennyire sorsszerű is az, hogy a bicskei gyerekeket tönkretevő Vásárhelyi János, akit a Fidesz nevezett ki anno a bicskei otthon vezetőjének, majd tüntetett ki, az most áprilisban, a választások környékén fog szabadulni.”

- vezette fel a témát Magyar, aki így írta le Vásárhelyi tetteit:

„12 gyereket tett tönkre teljesen, amiről tudunk, egy fiatal öngyilkos lett és pár év után ő kisétál a magyar börtönből, mintha mi sem történt volna.” Magyar ezután a pedifil erőszaktevő és a Fidesz kapcsolatát elemezte:

„Senki nem kért bocsánatot. Sem ő, sem a hatalom, sem a hatóságok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy miután már nagyon sok gyerek szólt, nagyon sok szakember szólt, hogy ez egy rém, még utána is dolgozhatott, még utána is kitüntette Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.”

Szentkirályi Alexandra kitünteti Vásárhelyi Jánost Fotó: Majtényi Mihály/budapest.hu

A Tisza elnöke ezután Orbán Viktor személyes szerepét firtatta az ügyben:

„Ott van Orbán Viktor aláírása is a kitüntetésen. Ez az az ember, akinek húsz éve Orbán Viktor személyesen kampányolt, amikor Bicskén indult önkormányzati képviselőnek. A mai napig nem volt annyi a miniszterelnökben, a leköszönőben, hogy kiálljon és bocsánatot kérjen a kormánya nevében, a magyar állam nevében. Hogy nem tudták megvédeni a leginkább elsettebb, magára hagyott gyerekeket. Sokszor egészen fiatal gyerekeket. Nem volt bennük ennyi, se erő, se férfiasság, hogy kiálljanak, belenézzenek az áldozatok szemébe és azt mondják, hogy bocsánat. És hogy segitsenek nekik, akár anyagilag, akár erkölcsi jóvátétellel.”

Szerdai cikkünkben felidéztük: Vásárhelyinek a pedofilperben az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt a védője. Azt is megírtuk, hogy a férfi korábban igen aktív szereplő volt a helyi politikában, a 2002-es önkormányzati választáson maga Orbán Viktor kampányolt annak a civil egyesületnek, amelynek a listáján indult. Sikerrel: Vásárhelyi János 2002 és 2010 között a bicskei önkormányzati képviselő-testület tagja volt.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

Az úgynevezett kegyelmi ügy főszereplője, K. Endre Vásárhelyi közeli munkatársa, igazgatóhelyettese volt, akit azért ítélték 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, Vásárhelyi János molesztált. Neki adott köztársasági elnöki kegyelmet Novák Katalin 2023. április 27-én.

2024. február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk erről, ennek nyomán robbant ki a kegyelmi ügy.

Magyar most Újhartyánban így foglalta össze az ügyet:

„Egy kormányról az állítja ki a legpontosabb bizonyítványt, hogy hogy bánik a legelesettebbekkel: a gyerekekkel, a magára hagyott idősekkel. Ezen a próbán is megbukott ez a kormány.”