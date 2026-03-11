Mészáros Lőrinc bankja 15 milliárd forintot ad a BKK-nak

Összesen 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt vesz fel márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – írja a Népszava. A hitel nagyobbik részét, 30 milliárd forintot, a K&H Bank, a maradék 15 milliárd forintot pedig a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank biztosítja a fővárosi cégnek.

A hitelfelvételeket Karácsony Gergely főpolgármester február 26-án engedélyezte az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében, miután február 18-án kelt levelében „a fennálló finanszírozási környezet következtében kialakult kritikus likviditási hiány elhárítása, a finanszírozás biztonságának sürgős megteremtése érdekében” azt kérte a BKK-tól, hogy fogadják el a beérkezett ajánlatok közül a magasabb, azaz a 45 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételét lehetővé tevő ajánlatot.

A lap azt írja, a bankok kiválasztásánál a kamatfelár mellett a megnyitott hitelkeret fel nem használt összege után fizetendő jutalék mértéke volt a legfontosabb szempont. Így történhetett az, hogy az Orbán-kormányhoz szorosan kötődő Mészáros Lőrinc bankja tette a második legjobb ajánlatot az Orbán-kormány által módszeresen kivéreztetett fővárosi önkormányzatnak.