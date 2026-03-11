Nem atom-, hanem hidrogénbomba volt ebben a kampányban

Jó reggelt, ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival, de ha csak egyre jutnak idő, akkor a fideszes Tállai András és Nemcsák Károly kampány-hidrogénbombáját ajánlom. A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet, alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni – de ehhez sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől. A parlament simán elfogadta az ukrán pénzszállítókra szabott törvényt, még LMP-s képviselők is igennel szavaztak.
Az ukrán külügyminiszter szerint „Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed”, azt mondta, a magyarok „nyíltan beismerik, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azzal a céllal, hogy váltságdíjat követeljenek”. Egyébként a Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak: Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével, és a pénzmozgás rendszeres volt, mielőtt a múlt heti tétel gyanús lett a magyar hatóságoknak.
A Moszkvából Szijjártó Péter gépén hazahozott exhadifoglyok szerepeltek közös videón a külügyminiszterrel és Orbán Viktorral, egyiküket elvitték a DPK-gyűlésre is, de az exfoglyokkal és kínzástúlélőkkel foglalkozó alapítvány, a Cordelia munkatársa, Mészáros Márta szerint „nem szokás ezeket az embereket frissen szabadultan kérdezgetni, utána is csak nagyon óvatosan”.
Orbán előre meghirdetett országjárásba kezd, kiáll a terekre – persze kérdés, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.
Magyar Péter szerint a Fidesz vezetése már látja, hogy ezt a választást összehangolt csalások nélkül nem nyerhetik meg.
Az MKKP pártigazgatója szerint szervezett fellebbezési akció zajlik a jelöltjeik ellen. Dobrev Klára a Kutyapárt védelmére sietett, Kovács Gergely nem lett boldog ettől.
Megjelentek a benzinárstop részletszabályai, kemény világ jön a benzinkutakra: a rendeletek pontosították, hol milyen árat kell feltüntetni, megszabták a maximált nagykerárakat és ellenőrzési kötelezettségeket róttak ki a benzinkutasokra. A benzinkutasnak fel kell írnia a védett áron tankoló autós rendszámát, és továbbítania kell az adatokat a NAV felé.
Novák Hunor a testvére, Novák Előd és Dúró Dóra oltásellenességéről írt, úgy tudja, a gyerekeik be vannak oltva: az ötven éve gyerekorvosként praktizáló anyja oltotta be a családot, és szerinte soha nem kérdőjelezte meg senki, hogy ezzel ne tenne jót, „tudomásom szerint Dóri sem”. Novák Előd szerint valótlanságokat állított a testvére.
Az amerikai elnök egyetlen napon belül képes azt mondani, hogy lényegében befejezték az Irán elleni háborút és azt, hogy a támadásoknak még egyáltalán nincs vége – az olajár pedig fel és le száguldozik.
Donald Trump szerint ha Irán lezárja a Hormuzi-szorost, Amerika hússzor keményebben fog lesújtani, mint eddig bármikor, ezután halállal fenyegette meg egy magas rangú iráni tisztviselő. Trump később bejelentette, hogy iráni inaktív aknavető hajókat semmisítettek meg, miután a CNN szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosba.
A lettek arra számítanak, hogy a magyar kormány ismét lobbizni fog a Putyinnal szoros kapcsolatban álló lett–orosz oligarcha levételéért a szankciós listáról: a jórészt Lettországban élő Pjotr Avent korábban a Magyarországon szolgáló Hilarion metropolita is meglátogatta.
Egy gyilkos férfirezsim és a nagy nemzetközi jobbos-balos kultúrharc kereszttüzébe kerültek az iráni női fociválogatott játékosai: nem énekelték a himnuszt, erre halállal fenyegették meg őket, mire elénekelték, sőt tisztelegtek is közben – aztán jött a meglepő lobbista: maga Donald Trump.
Megtépte a saját mezét a Honvéd-játékos, hogy utána elküldhesse valahova a játékvezetőt: Pinte Patrik előtte szétrúgta a Kecskemét egyik futballistáját, de csak sárga lapot kapott érte.
És végül egy kérdés: hány Nagyon Fontos Ember kell az Országos, Nyílt Lefedettségű Informatika Ágazati Tudásközpont időkapszulájának elhelyezéséhez?
A volt NAV-elnök megvillantotta színjátszó énjét, avagy bohókás pillanatok Nemcsák Károllyal.
Miféle GRU, miféle orosz beavatkozás? Szijjártó világában „elkeseredett álhírgyártás” és „nyilvánvaló” ukrán beavatkozás van.
Diana Pancsenko újságíró ontja az orosz propagandát, Volodimir Petrov véleményvezér is csak látszólag váltott ukránbarát szövegekre.
Változik a Tisza-listavezető retorikája, korábban a 444-nek még azt mondta, felesleges az egyenlőtlen körülményekre mutogatni, semmi sem fog változni tőle.
Mindkét párt a bejutásért küzd.
Azok, akik szerint az országgyűlési választáson csak a Fidesz vereségének mértéke a kérdéses, igencsak meglepődtek azon, hogy egy tőről metszett ellenzéki városban hogyan tudott 16 év után választást nyerni a Fidesz.
Néhány kamuprofil hirdetni kezdett Facebookon, így pedig megtudható, ki fizette a hirdetést.
Így ott nem is lehet védett áron tankolni, ahol nincs személyzet.
„A gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk” – reagált az oltásellenes politikus arra a kérdésre, hogy valóban oltva vannak-e a gyerekei.
Minőségellenőrző cég vizsgálja a vonalat, a TÜV a projekt finanszírozását is átvilágítja. A személyforgalom nem indul el addig, amíg nem végeznek.
Mármint a Külügyminisztérium. Rövidesen meglesz az 1000. utas is.
A vendéglátás nélkül 3,2 százalékkal csökkent az élelmiszerár egy év alatt, a gázár viszont 10,8 százalékkal nőtt tavaly februárhoz képest.
Így összesen már 11 ilyen ingatlan tartozik hozzájuk.
A Pécsi Járásbíróság is az Alkotmánybírósághoz fordult.
Donald Trump újabb harcias bejegyzése is kedvez a globális olajárak alakulásának.
Az iráni nemzetbiztonsági tanács titkárának fenyegetése azután érkezett, hogy Trump azt írta, az eddiginél húszszor keményebben fog lecsapni Iránra, ha blokkolja a Hormuzi-szorost.
Pedig az amerikai elnök először még azt írta, az USA nem tud arról, hogy Irán aknákat telepítene, de nem sokkal később jött a bejelentés a hajók megsemmisítéséről.
Új videó került elő az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadásáról, amin elemzések szerint egy amerikai Tomahawk rakéta csapódik be a minabi iskola melletti katonai komplexumba.
Az amerikai hadsereg egyik tagjával folytatott beszélgetését idézte fel, a hallgatósága is nevetgélt a sztorin.
A jórészt Lettországban élő Pjotr Avent korábban a Magyarországon szolgáló Hilarion metropolita is meglátogatta. Ő lehetett a közvetítő a magyar kormány és az oligarcha között.
Már végrehajtható az ítélet, így a Mol végrehajtási és vagyonbehajtási eljárást is indíthat, ha Horvátország mégsem fizetne.
És ha kampány van?