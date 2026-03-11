Orbán:„Zelenszkij alakít kormányt vagy én?”

video
  • A miniszterelnök szerda este eligazítást tartott a Pest megyei Vecsésen, mert a saját nyilvántartása szerint ez is nehezen nyerhető körzetnek számít.
  • Közben a saját háborús narratíváját már sikerült odaáig egyszerűsítenie, hogy vagy Zelenszkij alakít kormányt, vagy ő. Magyar Péter nevét ki sem mondta.
video szűcs lajos vecsés Volodimir Zelenszkij Tisza Párt országgyűlési választás 2026 választás 2026
Legfrissebb videóink

Akár tizenkétszer is meghallgatták Orbánt, és jobban félnek Ukrajnától mint Oroszországtól

Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Putyin kipróbált emberét bízhatta meg, hogy nyerje meg a kampányt Orbánnak

Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
video

„És addigra a lányom a földön feküdt, élettelenül, holtan”

Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
video

Bekiabáltak Orbán beszéde alatt, rendőrök lepték el a lakást

Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video