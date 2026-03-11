Rengeteg kérdést felvető tankolós videó került fel TikTokra

Március 10-én este, miután újabb részletszabályok jelentek meg a hétfőn bejelentett benzinársapkával kapcsolatban, vagyis hogy csak magyar rendszámú autók tankolhatnak „védett áron”, a kutasnak pedig fel kell írnia a védett áron tankoló autós rendszámát, felkerült egy izgalmas videó a TikTokra.
A felvétel szerint egy kunszentmártoni Mol kúton próbált üzemanyagot tankolni valaki egy külföldi rendszámos autóba, de nem engedték neki. „Kérdeztem, hogy és kannába se lehet? Abba lehet!” – meséli élményeit a videón hallható férfi, aki a látottak szerint miután beletankolt egy kannába, abból még ott, helyben a benzinkúton áttöltötte az üzemanyagot a külföldi rendszámos autójába.
Ezek alapján úgy tűnik, hogy a kunszentmártoni benzinkúton valószínűleg félreérthették a szabályozást, és a kutas azt gondolhatta, külföldi rendszámos autók egyáltalán nem tankolhatnak. A valóságban nyilván tankolhatnak, csak nem vonatkozik rájuk az olcsósított, „védett ár”.
Azon túl, hogy vajon hány olyan kút van még, ahol nem engedik tankolni a külföldi rendszámos autókat, felmerül még pár kérdés.
Ha kannába tankolunk, arra vonatkozik az árstopos ár? A rendelet szerint csak magyar rendszámmal ellátott járműbe lehet védett áron tankolni. De akkor mi a helyzet a magyar emberek, magyar gazdák, sőt, őstermelők aggregátoraival? Mi a helyzet a rendszám nélküli mezőgazdasági munkagépekkel és a magyar emberek szintén rendszám nélküli kismotorjaival?
Hogy választ kapjunk ezekre, kérdéseket küldtünk a Molnak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak is. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük. Egyébként 2026. március 11-én ez a helyzet a magyarországi üzemanyagárakkal, miután hétfőn a Mol bejelentette, hogy keddtől literenként 6 forinttal emeli a benzin és 45 (!) forinttal a gázolaj nagykerárát:
Így ott nem is lehet védett áron tankolni, ahol nincs személyzet.
A 95-ös benzint legfeljebb 595 forintért, a gázolajat legfeljebb 615-ért adhatják a kutak. A lépés éjfélkor lép életbe, a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autókra vonatkozik. Magyar Péter szerint adót kellett volna csökkenteni, akkor 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.