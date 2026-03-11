Rengeteg kérdést felvető tankolós videó került fel TikTokra

Március 10-én este, miután újabb részletszabályok jelentek meg a hétfőn bejelentett benzinársapkával kapcsolatban, vagyis hogy csak magyar rendszámú autók tankolhatnak „védett áron”, a kutasnak pedig fel kell írnia a védett áron tankoló autós rendszámát, felkerült egy izgalmas videó a TikTokra.

A felvétel szerint egy kunszentmártoni Mol kúton próbált üzemanyagot tankolni valaki egy külföldi rendszámos autóba, de nem engedték neki. „Kérdeztem, hogy és kannába se lehet? Abba lehet!” – meséli élményeit a videón hallható férfi, aki a látottak szerint miután beletankolt egy kannába, abból még ott, helyben a benzinkúton áttöltötte az üzemanyagot a külföldi rendszámos autójába.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a kunszentmártoni benzinkúton valószínűleg félreérthették a szabályozást, és a kutas azt gondolhatta, külföldi rendszámos autók egyáltalán nem tankolhatnak. A valóságban nyilván tankolhatnak, csak nem vonatkozik rájuk az olcsósított, „védett ár”.

Azon túl, hogy vajon hány olyan kút van még, ahol nem engedik tankolni a külföldi rendszámos autókat, felmerül még pár kérdés.

Ha kannába tankolunk, arra vonatkozik az árstopos ár? A rendelet szerint csak magyar rendszámmal ellátott járműbe lehet védett áron tankolni. De akkor mi a helyzet a magyar emberek, magyar gazdák, sőt, őstermelők aggregátoraival? Mi a helyzet a rendszám nélküli mezőgazdasági munkagépekkel és a magyar emberek szintén rendszám nélküli kismotorjaival?

Hogy választ kapjunk ezekre, kérdéseket küldtünk a Molnak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak is. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük. Egyébként 2026. március 11-én ez a helyzet a magyarországi üzemanyagárakkal, miután hétfőn a Mol bejelentette, hogy keddtől literenként 6 forinttal emeli a benzin és 45 (!) forinttal a gázolaj nagykerárát: