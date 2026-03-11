Rogán Antal szerint „kamu” az orosz befolyásolási kísérlet

Rogán Antal Győrben beszélt a Mandiner Klubesten. A Telex cikke szerint a titkosszolgálatokért is felelős miniszter a feltartóztatott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban azt mondta, hogy ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még. Szerinte „ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat”, és csak az elmúlt két hónapban 1 milliárd dollárt szállítottak Ukrajna felé.

Rogán számai mellé érdemes hozzátenni, hogy az efféle pénzszállítmányok valójában az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta rendszeresen mennek Magyarországon keresztül.

Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

Rogán arról is beszélt, hogy az ukrán titkosszolgálat három éve nem áll szóba a magyar titkosszolgálattal, de a szállítmány lekapcsolása után azonnal megkeresték a magyar szervet.

Arról, hogy egy nemzetközi szélsőjobboldali hálózat hogyan emelte fel az „ukrán aranykonvoj botrányt" a közösségi médiában, itt olvasható az elemzésünk.

A miniszter röviden kitért a magyar választás esetleges orosz befolyásolására. Azt mondta, hogy a történet „kamu”, és azért van, hogy elterelje a figyelmet Zelenszkij fenyegetéséről és a pénzszállítmányról. Panyi Szabolcs a múlt héten arról írt, hogy az orosz katonai hírszerzés három embert küldött Budapestre a választás befolyásolása céljából.

Arról, hogy az orosz hírszerzés hogyan tudná befolyásolni a magyar választásokat Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző, az orosz hibrid hadviselés szakértője beszélt a hétfő reggeli Helyzet: van! című műsorunknak.

Írásban itt foglaltuk össze a beszélgetést.

Az orosz titkosszolgákkal kapcsolatban Magyar Péter is megszólalt. „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!” – írta és hozzátette: „Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haldéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!”