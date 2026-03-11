Svájci horror: felszállt a buszra egy zavartnak tűnő férfi, majd felgyújtotta magát, hatan meghaltak

A kiégett busz Kerzers főutcáján.

Borzalmas esemény sokkolta a Berntől mintegy húsz kilométerre található svájci Kerzers település lakóit és a főutcán sétálókat kedden 18:25 táján: egy helyközi buszjárat váratlanul lángra kapott a főutca közepén, több méteres lángokkal, majd pillanatok alatt teljesen kiégett. A tűz hat halottat és öt sebesültet hagyott maga után.

Mint hamar kiderült, egy hatvanas, zavartnak tűnő svájci férfi okozta az egészet: nem sokkal korábban szállt fel a buszra, leült középtájon, majd egyszer csak gyúlékony anyaggal locsolta le a ruháit, aztán felgyújtotta magát. Ő az eset egyik halálos áldozata.

A szemtanúk beszámolói szerint a több méteres lángok pillanatok alatt beterítették a buszt, alig volt idő menekülni. Egy ember lángolva menekült le a járműről, a tettes mellett öt további utas lett a tűzvész áldozata. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban fekszenek kórházban.

Philippe Demierre, a katon államtanácsának elnöke szerint egyelőre semmiféle jel nem utal terrortámadásra. A Berben lakó hatvanas férfi az eset előtt eltűnt, amit a családja be is jelentett.

(via Le Figaro)

Ha segítségre van szüksége, öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot.