Székely Sarolta kollégánk kapta az idei Tarnói Gizella-emlékdíjat

Székely Sarolta kapta az idei Tarnói Gizella-emlékdíjat.
Az Élet és Irodalom 2006-ban elhunyt főszerkesztő-helyettese emlékére alapított elismeréssel minden évben a kiemelkedő gazdasági újságírást jutalmazzák.
Az idei döntés indoklásában kollégánk három cikkét emelték ki.
Januárban jelent meg Az Orbán-kormány teljesen elszakadt a valóságtól a 2022-es választás után, februárban a Ha nincs növekedés, akkor csak a túlélőmód, a megszorítások és fájdalmas lépések maradnak című cikk.
Az indoklás szerint a két írásában Sarolta a magyar kormány gazdasághoz és költségvetéshez kapcsolódó intézkedéseit vizsgálta, rámutatva, miért és mennyire jelent problémát az, hogy a kormány gazdasági teljesítményre vonatkozó előrejelzései nem állják ki a valóság próbáját.
Egy harmadikban, a még novemberben megjelent Ezermilliárdokat vett el Orbán Viktor a jóléti kiadásokból 2010 óta, hogy sokkal többet költsön a politikai presztízsére című cikkben pedig azt elemezte, hogy rendeződtek át az elmúlt 15 évben a költségvetési kiadások, ezen keresztül pedig hogyan változtak a kormányzat prioritásai.
A szóbeli indoklásban kiemelték Sarolta kemény megfogalmazásait, a tényszerűséget, a pontosságot és az alaposságot. A díjat – Szotyory László festményét – Bokros Lajos adta át, aki azt mondta, hogy olyan bonyolult dolgot, mint a költségvetés, kollégánk nagyon érthetően, alátámasztva tud bemutatni, pedig az elmúlt 16 évben a költségvetést a kormány még átláthatatlanabbá tette.
Gratulálunk, Sarolta!
Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.
Súlyos következményei vannak annak, hogy a kormány elvesztette a valóságot és rendre túlbecsüli a gazdasági növekedést. Mindez egy ördögi kört eredményez, amelyből nehéz kitörni, a mozgástér egyre szűkebb lesz.
Az Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek. Sokat költ gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.