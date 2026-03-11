Trump szerint „gyakorlatilag már nem maradt célpont” Iránban

Donald Trump az Axiosnak adott telefonos interjújában arról beszélt, hogy hamarosan véget ér az iráni háború, mert „gyakorlatilag már nem maradt célpont”.

„Egy kis ez meg az... Amikor azt akarom, hogy vége legyen, vége lesz” – mondta a háborúról.

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Trump Irán február 28-ai megtámadása óta egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a háború lehetséges végéről. Március 9-én például egyetlen nap alatt jelentette ki, hogy mindjárt vége a háborúnak, és azt, hogy folytatni kell, mert még nem győztek eléggé. Nyilatkozatairól ebben a cikkben írtunk bővebben.

Nem sokkal az elnök friss nyilatkozata előtt a New York Times katonai forrásaira hivatkozva megírta, hogy a belsős vizsgálat előzetes megállapításai alapján az Egyesült Államok felelős az iráni leányiskola lebombázásáért. A támadásban legalább 168 gyermek és 14 tanár halt meg.