Ukrán nagykövetség: A magyar parlament bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában

„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában”

– írta Facebook-oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége, miután „a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett »pénzszállítás ügyben«”.

Ahogy a bejegyzésben is írják, ezek közül „egyik sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek”.

Szerintük azonban „az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Viktor Orbán gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját”.

Hozzáteszik, hogy a határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. „Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni.” Arról is írtak, hogy ehhez hasonlóan politikai lépésnek tekintik „a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az ukrán pénzszállítókra szabott törvényre reagálva úgy fogalmazott, „Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed. Az ukrán állami bank pénzének ellopása után most törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy azt »legalizálják«. Ez de facto elismerése annak, hogy Magyarország lépéseinek semmilyen jogalapja nincs”.

Szibiha azt ígérte, minden érintettet felelősségre vonnak. „Nemcsak a pénz eltulajdonítása miatt, hanem elsősorban a hét ukrán állampolgárral szembeni kegyetlen bánásmódért, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét és a Konzuli Kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményt.” Ukrajna a magyar nagykövetet is behívatta a fejlemények miatt.

Arról, hogy miről is szól az egész „ukrán aranykonvoj”-ügy, és milyen politikai hasznot próbál belőle húzni a Fidesz, amely épp ezzel az üggyel mutatta meg, hogy hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért, ebben a cikkben írunk bővebben.