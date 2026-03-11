Ursula von der Leyen üzent Orbán Viktornak: stratégiai tévedés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához

„Azt mondják, hagyjuk el a hosszú távú stratégiánkat, és térjünk vissza az orosz fosszilis energiához. Ez stratégiai tévedés lenne. Nagyobb függőséget, nagyobb sebezhetőséget és gyengébb Európát eredményezne” – idézi az Eurológus a HVG-n Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, aki az Európai Parlament plenáris ülésén mondott beszédet a témában szerdán.

Von der Leyen szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet is azt mutatja, hogy Európa számára a diverzifikáció és a hazai energiaforrások fejlesztése jelenti az egyetlen fenntartható irányt. Az elnök azt mondta, az elmúlt évek uniós lépései jelentősen csökkentették Európa kitettségét a fosszilisenergia-importtlal szemben, de a globális piac miatt a kontinens továbbra is érzékeny az árkilengésekre.

Orbán Viktor és Ursula von der Leyen 2024 decemberében Fotó: JOHN THYS/AFP

Szerinte Európának olyan energiaforrásokra kell építenie, amelyek nem külső, geopolitikailag instabil régiókból érkeznek. Vannak saját energiaforrásaink: a megújulók és a nukleáris energia – mondta az összefoglaló szerint, hozzátéve, ezek ára a jelenlegi válság alatt sem emelkedett.

Kijelentései előzményei közé tartozik, hogy Orbán Viktor levelet írt neki hétfőn: „Egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függesztenünk minden az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt a mai napon levélben kezdeményeztem a bizottsági elnök asszonynál” – közölte akkor a magyar miniszterelnök.