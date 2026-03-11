Zelenszkij szerint egyszer már majdnem kijavították a Barátság kőolajvezetéket, de még a rekonstrukció közben újabb orosz támadás jött

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán több, a Barátság kőolajvezetékre vonatkozó újságírói kérdésre is válaszolt, mielőtt a hivatalában fogadta volna Julia Klöcknert, a német parlament alsóháza, a Bundestag elnökét.

Zelenszkij azt mondta, hogy a csővezeték elleni első orosz támadás után az ukránok mindent működőképessé tettek. Az ukrán elnök szerint a magyar és a szlovák fél már ekkor sem a vezetéket támadó oroszokat szólította fel a légicsapások leállítására, hanem Ukrajnát a javításra. Zelenszkij elmondása szerint még tartottak a rekonstrukciós munkálatok, amikor újabb „harci helyzet” állt elő, amiben többen megsérültek a javításokat végző ukrán szakemberek közül. „Halotta bárki Orbánt vagy Ficót olyat mondani, hogy „hálásak vagyunk Ukrajnának” vagy hogy „nagyon sajnáljuk az érintettek családjait és a sebesülteket? Egy szó sem hangzott el erről, csak arról, hogy tartozunk nekik.” - fogalmazott az ukrán elnök.

A hivatalos Ukrinform hírügynökség szerint Zelenszkij ezen a ponton megjegyezte , hogy Magyarország és Szlovákia megakadályozták az EU 90 milliárd eurós hitelét és a következő szankciós csomag elfogadását, miközben a vezeték kijavítását követelik, hogy Oroszország pénzhez juthasson a háború finanszírozásához.

Magáról a vezetékről Zelenszkij azt mondta, hogy nem akarják helyreállítani az orosz olajszállításokat, de több orosz légicsapás következtében a vezetékrendszer eleve komoly károkat szenvedett el. Az MTI tudósítása szerint az ukrán elnök azt mondta, hogy az olajszállítás helyreállítása másfél-két hónapot vehet igénybe, de ha az oroszok által szétlőtt tartályokat is ki akarják javítani, hat hónapig is tarthat a dolog.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mit szól Orbán állításához, miszerint műholdképek alapján a vezeték egyben van, a következőket válaszolta:

„Egy nagy tartály széthasadt - ennyit látni kívülről. Műholdról nem látni sem az irányítóegységet, sem a föld alatti vezetéket. Orbán talán látja, mi történt a föld alatti vezetékszakasszal? Meglepne, de bármi lehetséges.”

A vezeték ellenőrzésére az országba érkezett magyar delegációról a következő hangzott el:

"És mit csinál itt a delegáció? Nem tudom. A külügyminisztériumban azt mondták nekem, hogy nos, emberek érkeztek. Ők magánútként jellemezték".

Azt is megkérdezték Zelenszkijtől, hogy az EU készen áll-e az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitel blokkolásának feloldására a kőolajvezeték működésének helyreállítása fejében. A válasza:

„Ezt a kérdést az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével, António Costával beszéljük meg. Legutóbbi telefonbeszélgetéseink során megállapodtunk, hogy Ukrajnának meg kell adnia az EU-intézmények elnökeinek a helyreállítás lehetséges dátumát. Ez azt jelenti, hogy mikor lesz technikailag lehetőség az olajszállítás helyreállítására. A Naftohaz vállalatunk kapcsolatban van (az uniós partnerekkel), ők foglalkoznak ezzel."

Zelenszkij arról is beszélt, hogy személyesen állapodtak meg Robert Ficóval arról, hogy a szlovák miniszterelnök Ukrajnába utazik a vezetékről tárgyalni. Az ukrán elnök hozzátette, hogy nem igazán érti, Fico utána miért arról beszélt, hogy egy harmadik országban találkozna vele, hiszen korábban már megállapodtak a helyszínben.