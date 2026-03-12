Betegek a méhek Békés megyében, zárlatot rendeltek el

Védőkörzetet rendelt el hétfőtől a Békés Vármegyei Kormányhivatal, miután egy békéscsabai méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapított meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma, tájékoztatta a békési önkormányzat csütörtökön az MTI-t.

A védőkörzetet a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre kell elrendelni, az Békéscsaba és Békés települések közigazgatási területét részlegesen érinti, olvasható a kormányhivatal határozatában.

A zárlat ideje alatt tilos a területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni; oda méheket bevinni; illetve méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.

A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni. Amennyiben a méhész a fenti előírásokat megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

A községi zárlatot akkor lehet feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt, írták.