Bíróság elé állították a férfit, aki áramot vezetett a pécsi mauzóleumba, hogy embereket öljön

Tíz évvel azután állítottak bíróság elé egy férfit, hogy úgy akart embereket ölni, hogy áramot vezetett a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujába, számolt be a Blikk.

A vádlott férfi a pécsi, sokak által látogatott műemlék épülettől 200-250 méter távolságra lakott, ezért tudta, hogy az épület mellett van egy kapcsolószekrény, és azt is, hogy mikor járőröznek az őrök.

A férfi 2016 decemberében elektromos kapcsolókat, hosszabbítót, krokodil- és függönycsipeszt, illetve szigetelőszalagot szerzett be. Ezekből a tárgyakból egy szerkezetet készített: két hosszabbítót egymáshoz csatlakoztatott, az egyiknek a végén lévő dugalj részt levágta, majd a kábelre krokodilcsipeszt és függönycsipeszt helyezett el úgy, hogy azokat szigetelőszalaggal rögzítette a kábelhez.

December hetedikén éjszaka a férfi kivárta, amíg az őrök elmennek, majd a szerkezetét a kapcsolószekrényre és a kapura erősítette. Amikor a biztonsági őr a következő ellenőrzés során a kapuhoz érkezett, észlelte a szerkezetet. Az őr a kábelt megfogta, majd lerántott a kapuról. A szerkezet szikrázott és leverte a biztosítékot, a biztonsági őr pedig a hosszabbítót kihúzta az áramszekrényből, majd értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit 12 év fegyházbüntetésre, amennyiben mindent beismer, ami a vádiratban szerepel. Mivel az előkészítő ülésen a férfi az emberölés kísérletét nem ismerte be – az összes többi bűncselekményt igen –, így az eljárás májusban folytatódik.