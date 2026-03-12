EU-bíróság: sérti az uniós jogot, ha egy tagállam nem engedi módosítani az állampolgár nemére vonatkozó anyakönyvi adatokat

Ellentétes az uniós joggal az a tagállami szabály, ami nem engedi meg, hogy egy ország állampolgára megváltoztassa a nemére vonatkozó hivatalos adatait, ha az EU-n belül élt a szabad mozgás jogával – mondta ki az Európai Unió Bírósága csütörtöki ítéletében.

Az ügy egy bolgár állampolgár kérelméhez kapcsolódik, akit születésekor férfiként anyakönyveztek, férfinévvel, férfi személyazonosító számmal és okmányokkal. Jelenleg Olaszországban él, ahol hormonterápiát kezdett, és nőként azonosítja magát. Ezért kérte a bolgár bíróságtól, hogy hivatalosan is nőként ismerjék el, és ennek megfelelően módosítsák az adatait a születési anyakönyvi kivonatában. A bíróság azonban elutasította a kérelmet, annak ellenére, hogy orvosi és szakértői vélemények is alátámasztották az állítását.

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Bulgáriában a jog jelenlegi értelmezése szerint a nemet biológiai alapon határozzák meg, ezért nem lehet megváltoztatni a nemre, a névre vagy a személyazonosító számra vonatkozó adatokat. Az indoklás szerint a bolgár társadalom erkölcsi és vallási értékein alapuló közérdek fontosabb, mint a transznemű emberek érdekei. A bolgár legfelsőbb bíróság azonban nem volt biztos abban, hogy ez a szabályozás összeegyeztethető az uniós joggal, ezért az Európai Unió Bíróságához fordult.

A luxemburgi székhelyű bíróság kimondta: bár a személyazonosító okmányok kiállítása a tagállamok feladata, ezt az uniós jog tiszteletben tartásával kell megtenniük.

Ha ugyanis valaki által megélt nemi identitása nem egyezik a hivatalos okmányokban szereplő adatokkal, az megnehezítheti számára a szabad mozgást az EU-n belül. Ilyen helyzetben például határátlépéskor, személyazonosság-ellenőrzéskor vagy hivatalos ügyek intézésekor magyarázkodnia kellhet, ami hátrányokat okozhat. A bíróság szerint a szabad mozgás korlátozása csak akkor elfogadható, ha azt valamilyen valódi közérdek indokolja, és az intézkedés arányos. Az EU alapjogi chartája szerint a magánélet tiszteletben tartásához való jog magában foglalja a nemi identitás védelmét is. Ezért a tagállamoknak olyan egyértelmű és hatékony eljárásokat kell biztosítaniuk, amik lehetővé teszik a nem jogi elismerését.

A bíróság azt is kimondta, hogy uniós joggal ellentétes, ha egy tagállami bíróságot köti az adott ország alkotmánybíróságának olyan értelmezése, ami akadályozza az uniós jog – az Európai Unió Bírósága által meghatározott – alkalmazását. (MTI)