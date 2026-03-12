Fegyveres férfi hajtott egy michigani zsinagógába

Egy fegyveres férfi teherautóval hajtott bele egy Detroit egyik külvárosi zsinagógájába, majd a biztonsági őrök lelőtték. Az incidens a Temple Israel zsinagógánál, West Bloomfield Township városrészen történt. Az AP hírügynökség szerint a jármű a becsapódás után kigyulladt.

A nyomozók még dolgoznak a férfi beazonosításán, valamint vizsgálják a lehetséges indítékot. Más sérültről nem érkezett jelentés. A Detroiti Zsidó Szövetség azt tanácsolta a környék minden zsidó szervezetének, hogy léptessék életbe a lezárási protokollt.