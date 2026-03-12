Három norvég testvért letartóztattak az oslói amerikai nagykövetségnél történt robbantás miatt

Három norvég testvért őrizetbe vettek az oslói amerikai nagykövetség ellen elkövetett „terrorista robbantás” gyanújával – írja a Guardian.

A vasárnap hajnalban történt robbanásban senki nem sérült meg, a rendőrség jelenleg a támadás indítékát vizsgálja. Az iraki származású, norvég állampolgárságú testvéreket Oslóban tartóztatták le.

„Még több feltételezésünk van. Az egyik az, hogy a támadást egy állami szereplő megrendelésére hajtották végre. Ez teljesen természetes felvetés, tekintve a célpontot – az amerikai nagykövetséget –, valamint a mai globális biztonsági helyzetet”

Fotó: JAVAD PARSA/AFP

– mondta Christian Hatlo rendőrségi ügyész, hozzátéve: azt is igyekeznek tisztázni, pontosan milyen szerepe volt a húszas éveikben járó testvéreknek, akik korábban nem voltak ismertek a rendőrség előtt. Szerintük egyikük helyezte el a bombát a nagykövetség előtt, míg a másik kettő bűnrészes volt az akcióban. Továbbá a rendőrség nem zárja ki a „bűnözői hálózatokkal” való kapcsolat lehetőségét sem.