Iráni fenyegetés miatt fokozott biztonsági intézkedések lesznek az Oscar-gálán

Az Oscar-gála szervezői fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek a vasárnapi Los Angeles-i díjátadó ceremóniára, miután az FBI egy lehetséges iráni fenyegetésre figyelmeztette a kaliforniai hatóságokat, számolt be róla csütörtökön a The Hollywood Reporter és a Variety.com.

A kormány vizsgája azt az egyelőre ellenőrizetlen állítást, amely egy kaliforniai célpontok elleni lehetséges iráni drónos támadásról szól, mondta el szerdán Donald Trump amerikai elnök.

„Ezt vizsgáljuk… folyamatában értékeljük a fejleményeket” - mondta Trump az FBI által kiadott figyelmeztető bulletinnel kapcsolatos kérdésre válaszolva. Az elnök azt is közölte, „nem aggódik” amiatt, hogy Irán fokozhatja válaszlépéseit, és amerikai földön is csapásokat mérhet.

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója az X közösségi platformon azt írta: „Bár jelenleg nincs tudomásunk semmilyen közvetlen fenyegetésről az államunkban, továbbra is felkészültünk bármilyen vészhelyzetre”.

A 2025-ös Oscar-gála Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Az ABC News közlése szerint az FBI az elmúlt napokban értesítette a kaliforniai rendvédelmi szerveket, hogy Irán esetleg hajókról a nyugati part felé indított drónokkal bosszulhatja meg az amerikai katonai akciókat. „Nincs további információnk az állítólagos támadás időzítéséről, módszeréről, célpontjáról vagy elkövetőiről”- idézte az ABC a Szövetségi Nyomozóiroda figyelmeztetését.

Az Oscar-gála szervezőinek szerdai sajtótájékoztatóján Katy Mullan és Raj Kapoor, a műsor executive producerei bejelentették, hogy a ceremónián fokozott biztonsági intézkedések lesznek.

„Az FBI és a Los Angeles-i rendőrség támogatását élvezzük, szoros az együttműködés” - mondta Kapoor.

A producer hangsúlyozta, arra törekednek, hogy olyan műsort készítsenek, amelynek közönsége és a vörös szőnyeg korlátjain kívül álló rajongók is biztonságban érezhetik magukat.

A 98. Oscar-díjátadó ceremóniát helyi idő szerint vasárnap este tartják a hollywoodi Dolby Színházban. Az ABC csatorna által élőben közvetített eseményt a magyar nézők a Disney+ csatornán nézhetik hétfőre virradóra. (MTI)