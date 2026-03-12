Kim Dzsongun a 13 éves lányával próbált ki egy pisztolyt

Kim Dzsongun és tizenéves lánya meglátogatott egy pisztolyokat és más könnyű kézifegyvereket gyártó üzemet, ahol ki is próbáltak egy új pisztolyt, ami nem rég került sorozatgyártásba, Észak-Korea hivatalos hírügynökségének beszámolója szerint.

A hírügynökség beszámolója nem említette Kim lányának jelenlétét, azonban a közzétett fényképeken látható, hogy a lány magas rangú katonai tisztviselőkkel együtt pisztollyal lő.

Miután Kim Dzsongun lánya – akiről úgy vélik, hogy Kim Ju Ae-nek hívják és körülbelül 13 éves – először 2022 novemberében, egy nagy hatótávolságú rakétateszten jelent meg a nyilvánosság előtt. Majd mindössze 13 évesen ő lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója.

A lány egyre hangsúlyosabb nyilvános szereplései arra utalnak, hogy Kim Dzsongun valószínűleg őt készíti fel jövőbeli vezetőnek, hogy a családi dinasztia a negyedik generációval is folytatódjon. (AP)