Külföldről szavazni kész akadálypálya, kinti tiszások dolgoznak a szervezésen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ha magyar szót hallok az utcán vagy a villamoson, odamegyek megkérdezni, hogy leadták-e már a külképviseleti névjegyzékbevételi kérelmet. Ha magyar pincérrel találkozom, őt is mindig megkérdezem” – Bécsben élő magyarokkal, az ottani Széchenyi István Tisza Sziget három tagjával beszélgetünk Teamsen, ekkor hangzik el ez is. De előbb az online kampány kerül szóba.

Excel-táblázatokat mutatnak, benne több mint 80, Ausztriában élő magyaroknak szóló Facebook-csoporttal, a baba-mama közösségtől a „Hegyeshalom határátkelőig”. Az oldalak adminisztrátorait a bécsi tiszások egyenként megkeresték, hogy posztolhassanak egy rövid, pártpolitikától mentes tájékoztatót arról, hogyan kell külföldön élő magyarként szavazni az országgyűlési választáson. A Sziget egyik tagja készített nekik grafikát, és szórólapot is, utóbbi mindig náluk van, ha az utcán kéne valakinek adni belőle.

Egyenként is gyakran keresik őket külföldön élő magyarok, ha valahol elakadnak az átjelentkezésben, vagy a névjegyzékbevétellel. „Úgy működünk kicsit, mint egy customer service” – ezt már a londoni Westminster Tisza Sziget egyik alapítója mondja. „Baromi intenzíven kampányolunk, csak hogy egyáltalán eljusson az emberekhez az információ a szavazás módjáról” – magyarázza.

A bécsi Tisza Sziget szórólapja Fotó: Adrienn Weaver

A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as adatai szerint 714 ezer Magyarországon született magyar él az ország határain kívül. Ez a magyarországi születésű népesség 7,3 százaléka, vagy három és fél Debrecen méretű város teljes lakossága. Közülük nem mindenki nagykorú, és nem is mindenki magyar állampolgár, de becslések szerint így is jogosult szavazni közülük legalább félmillió fő.

Azok, akik szavaznak, túlnyomó többségben az ellenzéket támogatják. A 2024-es európai parlamenti választáson az akkor alig pár hónapja létező Tisza Párt megszerezte a külképviseleteken leadott szavazatok abszolút többségét, 51 százalékot. A Fidesz 19 százalékot kapott.

A Tisza problémája az, hogy ezek az emberek jellemzően nem vesznek részt a választáson. 2022-ben alig 57 ezer érvényes szavazatot adtak le a külképviseleteken, és még ez is elég volt ahhoz, hogy két budapesti körzetben megfordítsa az eredményt az akkori ellenzék javára.

Külföldön más kampány zajlik, mint itthon. A kinti tiszás aktivisták célja gyakran nem az, hogy meggyőzzék az embereket, hogy a Tiszára szavazzanak – elsősorban arra próbálják rávenni őket, hogy egyáltalán elmenjenek szavazni. Ennek az igyekezetnek a motorja, csak úgy, mint itthon, a Tisza Szigetek hálózata. A párt szerint 200 külföldi Sziget van, közel kétezer taggal. Ez az ő kampányuk.

A már említett londoni és bécsi Sziget tagok mellett stuttgarti és strasbourgi tiszás aktivistákkal, és a párt külföldi Tisza Szigetek koordinálásért felelős vezetőjével beszélgettünk a külföldi kampányról. A külhoni magyarok, vagyis a trianoni területeken élő magyar állampolgárok körében zajló kampányról ebben a cikkben nem lesz szó, őket a Tisza egyébként láthatóan el is engedte.