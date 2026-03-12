Márki-Zay Péter kiparodizálta Orbán Viktor telefonálós videóját

Az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje csütörtökön a Sas-kabaré stílusában parodizálta ki Orbán Viktort, aki egy nappal korábban videón hívta körbe a családját. A miniszterelnök azután ragadott mobiltelefont, hogy a 74 éves Hrihorij Omelcsenko extábornok, nyugdíjas expolitikus miközben bírálta Zelenszkij Orbánt fenyegető mondatait, azt mondta: „Ha nem változtat az ukránellenes politikáján, ha továbbra is a háborús bűnös Putyin bűnsegédjeként viselkedik, akkor tudnia kell, hogya a karma senki bűneit nem bocsátja meg, a karma elől nem tudsz elfutni, elbújni, a karmát nem lehet megvásolni. Úgyhogy Orbánnak jusson eszébe az 5 gyereke és a 6 unokája mindig, amikor drágább neki az orosz olaj, mint az ukrán gyerekek vére és könnyei.” Azonban Márki-Zay Péter szerint „Orbán Viktor hisztériukus előadásai színészi alakításnak is gyengék.”





Ezután a hódmezővásárhelyi polgármester arról kezdett magyarázni, hogy szerinte Omelcsenko valójában deepfake, de ez Frész Ferenc kibervédelmi szakértő szerint sincs így, valójában csak a kormánymédia vágta drámaibbra a nyugdíjas politikus szavait. A készítők egymástól több percre elhangzott mondatokat vágtak egymás mellé.

Végül MZP arra a megállapításra jut, hogy „itt az önmerénylettől az orosz támadásig, amit majd ukránnak fognak hazudni, minden lehetséges. Akkora bajban van Orbán, hogy már csak ilyen hazugságokkal tud kampányolni.”