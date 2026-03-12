Megdörrenhet az ég csütörtökön

Igazi tavaszi időjárásra lehet csütörtökön számítani, ugyanis sok helyen 19 fokos nappali csúcshőmérséklet is lehet, miközben záporok és zivaratok is előfordulhatnak.

A HungaroMet előrejelzése szerint délelőtt helyenként, délután már nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar - nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, majd a középső országrészben, valamint az Alpokalja térségében. A záporok környezetében erős széllökések is lehetnek.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Pénteken már egyre kevesebb lesz a gomolyfelhő, így a zápor, zivatar is. Főként a keleti harmadban lehet kevesebb a felhő, másutt maradhatnak változóan felhős területek. Reggelre párásság, helyenként köd is kialakulhat, de a nappali csúcshőmérséklet továbbra is alulról súrolja majd a 20 fokot.

A hétvégén hasonlók lesznek a hőmérsékleti viszonyok, eső nem lesz, szél viszont igen.