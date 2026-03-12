Olyat kérdeztünk Gulyás Gergelytől, amit szerinte ki kellene sípolni a tévében

Miután zsinórban két alkalommal sem kérdezhettünk a Kormányinfón, Vitályos Eszter kormányszóvivő ezúttal elsőként a 444-nek adta meg a kérdezés lehetőségét. Többek között arról érdeklődtünk, hogy:

  • Mit jelent az, hogy Z1G?
  • Lázár János mit értett az alatt, hogy nem véletlenül csaptak le a magyar hatóságok az ukrán pénzszállítmányra?
  • A béke neve továbbra is Donald Trump?
  • Esett-e a Fidesz népszerűsége?
  • Gulyásék tartózkodnak-e a további választásitörvény-sértéstől?
  • Csak úgy lehet-e valaki békepárti, hogy sem pénzzel, sem fegyverrel nem segíti Ukrajnát a háborús védekezésben?
