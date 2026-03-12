Olyat kérdeztünk Gulyás Gergelytől, amit szerinte ki kellene sípolni a tévében

Miután zsinórban két alkalommal sem kérdezhettünk a Kormányinfón, Vitályos Eszter kormányszóvivő ezúttal elsőként a 444-nek adta meg a kérdezés lehetőségét. Többek között arról érdeklődtünk, hogy:
Egy hónappal a választások előtt sikerült csontig lefaragni a választási üzenetet.
Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.
Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.
Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.