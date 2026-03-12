Oroszország wagneresekkel és GRU-sokkal védi az árnyékflottát a Balti-tengeren

2025. december 27-én a szankciók alatt álló Kira K nevű olajtanker az oroszországi Uszt-Luga kikötőjében állt, a Finn-öböl keleti részén. Arra készült, hogy a szintén feketelistára tett orosz energiacég, a Lukoil 734 ezer hordó nyersolaját szállítsa ki a világpiacra, a legénységi listája szerint mianmari, kínai és bangladesi tengerészei segítségével. De a legénységi jegyzék szerint volt a hajón két másik férfi is: az orosz állampolgárságú Denisz Enin és Alekszandr Kamenev „létszámfölöttti”, vagyis „extra” státuszú személyzetként szerepelt, ezt a kifejezést azokra használják, akik nem tartoznak a normál működéshez szükséges legénységhez. A személyzet tagjainak tengerészeti okleveleit és képesítéseit felsoroló adatmezőkben a két orosz neve mellett mindössze két betű szerepel: NA, vagyis nem elérhető.Ennek oka az volt, hogy ezek a férfiak nem hétköznapi tengerészek. A 45 éves Kamenev és a 48 éves Enin egyaránt a Wagner-csoport veteránjai. Kiszivárgott határátlépési adatok szerint Kamenev megfordult Szíriában és az orosz megszállás alatt álló Donyeckben is, a Wagner ottani műveleteinek csúcsidőszakában. Enin pedig egy dél-oroszországi katonai egység címét adta meg hivatalos lakcímeként. A két férfi jelenléte a Kira K fedélzetén nem véletlen. (Az orosz védelmi minisztérium, a Lukoil és a Kira K üzemeltetője nem válaszolt az újságírók kérdéseire. Amikor Telegramon elérték a hajó legénységi listáján szereplő Enint, tagadta, hogy a fedélzeten lett volna, és további kérdésekre nem válaszolt. Kamenev sem reagált az e-mailben küldött kérdésekre.)
A létszámfölöttiek – akiket néha „technikusoknak” is neveznek – a megszerzett legénységi listák alapján 2025 júliusa után kezdtek megjelenni a hajókon. Érdekes módon viszont nem szerepelnek azokon a legénységi listákon, amelyek ugyanebben az időszakban a Fekete-tengeri vagy csendes-óceáni útvonalakon közlekedő hajókhoz tartoznak, ami alapján úgy tűnik, hogy jelenlétük kifejezetten a Balti-tengerre koncentrálódik.
Az oknyomozó újságírók megállapításai abból a szempontból nem teljesen újak, hogy a CNN már tavaly év végén beszámolt arról, hogy biztonsági háttérrel rendelkező oroszok jelennek meg Moszkva árnyékflottájának tankerein, és európai partok közelében kémtevékenységet folytathatnak, így inkább bizonyítékot szolgáltatnak a nyugati hírszerző szolgálatok korábbi figyelmeztetéseire.
Több európai ország hírszerzési forrásai szerint ezek a „hajóvédelmi csapatok” azért kerültek a fedélzetre, hogy elrettentsék a balti országok hatóságait attól, hogy felszálljanak a hajókra, ellenőrizzék vagy esetleg lefoglalják őket. Moszkva számára gazdaságilag kulcsfontosságú, hogy ezek a hajók működjenek, de az elmúlt évben több alkalommal is megállítottak az árnyékflottához tartozó tankereket, például mert hamis zászló alatt hajóztak, vagy mert felmerült a gyanú, hogy tenger alatti kábeleket rongáltak meg. Ha azonban a fedélzeten harcedzett veteránok vannak, minden ilyen beavatkozás fegyveres ellenállás kockázatát hordozhatja, és az oroszokkal való konfrontációt alapvetően kerülő európai hatóságok kétszer is meg fogják gondolni, hogy megállítsanak egy-egy árnyékhajót.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
