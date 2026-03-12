Svájci céghez került Tiborcz budavári ingatlana, ahol Orbán Viktor is egyeztetett

A miniszterelnök veje, Tiborcz István öt hónapja eladta azt a budavári műemlékházat, amelyet korábban Orbán Viktor is használt szűk körű politikai egyeztetésekre - derül ki a Válasz Online által átnézett cégbírósági dokumentumokból. Az épület a Karmelita kolostortól néhány száz méterre, a Fortuna utcában található.

A vevő egy svájci bejegyzésű cég, amely azonban a jelek szerint nem független a NER gazdasági elitjétől.

A Fortuna utca 11. alatti épület jelenleg is az IBC Real Estate Kft. tulajdonában van, amely Tiborcz István érdekeltségébe tartozott, bár a cég időközben Castrum Real Estate néven működik tovább. A társaság azonban tavaly októberben kikerült a Tiborcz-féle BDPST Group portfóliójából, és közvetett tulajdonosa a svájci székhelyű Largus Holding AG lett. Erről a vállalatról korábban a HVG írta meg, hogy több magyarországi cégben is Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója helyére lépett. A Válasz Online szerint azonban a svájci társaság nem független a Barna családtól: egyik vezetője Barna Máté Tamás, Barna Zsolt unokatestvére.

Az ingatlant 2019 májusában vásárolta meg 370 millió forintért az IBC Real Estate Kft. Az épület 2021-ben került ismét a hírekbe, amikor kiderült, hogy a tulajdonos nagyszabású felújítással luxus családi házzá alakítaná a műemléki védettségű ingatlant, borospincével, bortrezorral, szivarszobával és moziszobával.

2024 tavaszának egyik vasárnapján aztán ugyanebben az ingatlanban találkozott Orbán Viktor Rogán Antallal, Dömötör Csabával és Orbán Balázzsal, és a helyszínt később is használták politikai egyeztetésekre.