Temetkezési vállalkozók és hallatlanul durva kampányok

Belföld

A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye. A magyar emberek háromnegyede úgy érzi, még soha életében nem látott olyan durva kampányt, mint ez a mostani. A Fidesz kikéri magának: a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek.

A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.

Meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben Mirkóczki Ádám személyében. Áprilisban szabadul Vásárhelyi János, a pedofil bicskei gyermekotthon-igazgató – Magyar meg is ragadta az alkalmat, hogy Orbánt kritizálja. Balharc a 3. kerületben: a szocialisták visszaléptetnék Szabó Tímeát, ráadásul kiakadtak a DK-s polgármesterre is.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

A Financial Times szerint Putyin kormánya hagyhatta jóvá a tervet, amely az oroszok szándékai szerint a hatalomban taraná Orbán Viktort – de Rogán Antal szerint kamu az orosz befolyásolási kísérlet. Zelenszkij szerint az egyetlen dolog, amit Orbán még nem tett meg, hogy nem támadja a Ukrajnát rakétákkal vagy drónokkal. Az ukrán külügyminisztérium ajánlása miatt lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar.

Orbán: „Zelenszkij alakít kormányt vagy én?” Egy hónappal a választások előtt sikerült csontig lefaragni a választási üzenetet.

Az ukrán bankok új útvonalakat keresnek, nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket – a NAV visszaadja az ukrán pénzszállító járműveket. Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség. A Politico szerint Európának van terve Ukrajna finanszírozására, akkor is, ha Orbán blokkolja a hitelt. Ursula von der Leyen azt üzente Orbánnak, hogy stratégiai tévedés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához. Zelenszkij szerint egyszer már majdnem kijavították a Barátság kőolajvezetéket, de még a rekonstrukció közben újabb orosz támadás jött.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.

Tiborcz István szüleit úgy ismeri a közvélemény, mint egy Fejér megyei birtok gazdálkodóit. Pedig a rendszerváltás után Tiborcz Sándor és Tiborcz Sándorné a kőkemény, sokak ellenszenvét kiváltó temetkezési piacon lettek vállalkozók különböző cégekkel, miközben mindvégig Buda előkelő helyein laktak. A házaspár nagymenőkkel mozgott, üzlettársukat egyenesen a piac legnagyobb szereplőjének nevezték akkoriban a sajtóban.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Gazdaság

45 forinttal emelte a Mol a gázolaj nagykereskedelmi árát. A Mol-vezetők egyáltalán nem kereskedhettek volna a részvényeikkel akkor, amikor milliárdos bizniszt hoztak össze suttyomban. Rengeteg kérdést felvető tankolós videó került fel TikTokra. „Az árak helyett a fogyasztást kellene visszafogni jelen helyzetben” – mondta lapunknak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője, aki arról is beszélt, hogy a nemzetközi térben most hektikus pánikhangulat uralkodik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba. Súlyosan megsérült Irán új diktátora, ezért nem jelent még meg a nyilvánosság előtt. Trump szerint „gyakorlatilag már nem maradt célpont” Iránban. Amerikai diplomáciai központot ért dróncsapás Irakban.