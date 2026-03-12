Toroczkai a választások után Magyarral és Orbánnal is leülne tárgyalni

A Mi Hazánk elnöke is arra számít, hogy az áprilisi választások után hárompárti parlament alakul. Ha úgy alakulnának az erőviszonyok, hogy senki nem tud egyedül többségi kormány alakítani, és a Mi Hazánk válna királycsinálóvá, akkor Toroczkai László Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is leülne tárgyalni. „Minden tárgyalásnak az az alapja, hogy mit tudunk megvalósítani a programunkból” - mondta a pártelnök a Partizánnak adott interjújában. A pártvezető azt mondta, hogy akik a pártjára szavaznak, biztosan váltásra szavaznak, mert „ez így nem mehet tovább”.

Fotó: Lehoczky Péter/MTI/MTVA

Toroczkai számára a legnehezebb kérdés, hogy mik lennének azok a prioritások, amiket elővenne egy ilyen háromoldalú tárgyaláson. Ezek között szerepelne a gyerekvédelem, a korrupció és a bürokráciacsökkentés is, de beszélne velük a 27 százalékos ÁFA kérdéséről is. Ezek között vannak olyan kérdések, amiknél inkább a Tisza Párt támogatására számítana, például a végrehajtói maffia felszámolása és a nonprofit végrehajtói rendszer kialakítása. Viszont az ukrajnai háború kérdésében inkább a Fidesszel tudnának együtt szavazni. Az egyik kifutási lehetőség, hogy nem tudnak megegyezni, és új választásokat kellene kiírni. Toroczkai szerint ez inkább a nagy pártoknak kedvezne. De felvetődött benne, hogy patthelyzet esetén egy szakértői kormány megalakítását támogatnák.

Ugyanakkor sem a Fidesz, sem a Tisza vezetőjének megválasztását sem támogatnák: „Nem szeretnénk Orbán Viktort és Magyar Pétert megválasztani. Mind a kettőjük személyével is komoly problémánk van.” Toroczkai fő problémája velük, hogy szerinte nem lehet bennük megbízni. Ugyanakkor adhatnak olyan speciális garanciákat, amiktől komolyabban tudná venni, amit mondanak.

Ha úgy alakulna, hogy a Fidesznek vagy a Tiszának kisebbségben kellene kormányoznia, akkor „pokollá fogom tenni Orbán Viktornak és Magyar Péternek az életét, mert minden reggel le kell majd ülnünk hármasban, mert mi biankóban nem adjuk senkinek a szavazatunkat”. Azt semmiképpen sem szeretné, ha a Fidesz vagy a Tisza teljhatalmat kapna.