Zenés tüntetést szerveznek péntekre a Városháza parkba a Turbina bezárása miatt

A Városháza parkban tüntetnek pénteken a Turbina Kulturális Központ múlt heti bezárása miatt. A szórakozóhelyet arra hivatkozva záratta be a rendőrség egy hónapra, hogy ott korábban kábítószer-kereskedelem történt. A hely szerint a rendőrség februárban heteken keresztül fedett akció keretében figyelte meg a helyszínt, de semmilyen jogsértést nem állapítottak meg náluk.

„Nem csak több mint száz munkavállalónk és segítőnk alól húzták ki a talajt egyik napról a másikra, de ezreket fosztottak meg attól, hogy nálunk táncoljanak, társasjátékozzanak, vegyenek részt koncerteken, workshopokon, tudományos szimpóziumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, filmvetítéseken, önfejlesztő- és kreatív programokon, dalszerző műhelyeken” – írták a szervezők az esemény leírásában, ahogy azt is:

„Közösségi terek bezárásával nem lehet valódi problémákat orvosolni - viszont nagyon gyorsan lehet vele egy város kulturális szövetét rombolni. Az ellen állunk most ki együtt, kedvesen és barátsággal, hogy ez ne történhessen meg Várunk mindenkit a Városháza parkban, akinek számít a szabad kultúra!”

Fotó: Turbina

Az egyhónapos bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva tudta elrendelni a rendőrség. A törvény lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt. Ezzel a Turbina a nyolcadik zenés szórakozóhely, amelyet bezáratott a rendőrség. A hely üzemeltetése szerint a jogi környezet „aránytalan felelősséget hárít kulturális helyszínekre egy komplex társadalmi jelenség miatt”.

A tavaly indított drogellenes háború során létrejött DELTA Program hétfőn értékelte a fennállásának egy évét, kérdésünkre akkor a rendőrség azt mondta, a bezáratással nem a szórakozóhelyek tulajdonosait és dolgozóit szankcionálják, de fenntartják, hogy a szórakozóhelyeknek felelősségük van a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben. Az évértékelő előtti pénteken nagyobb port kavart, hogy a rendőrség bezáratta az Arzenál nevű szórakozóhelyet, miután többen is azt állították, a helyszínen kábítószert vásároltak.