A debreceni akkugyár megerősítette: súlyos baleset történt csütörtökön az építkezésen

A debreceni akkumulátorgyárát építő CATL megerősítette, hogy csütörtökön üzemi baleset történt az építési területen. Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt egyik debreceni képviselőjelöltje a közösségi oldalán már csütörtökön beszámolt arról: „súlyos munkahelyi baleset történt ma a CATL-ben, egy kínai vendégmunkás az építkezésen nagy magasságból lezuhant”.

A vállalat péntek délután adott ki a történtekről közleményt. E szerint csütörtökön fél tizenegy körül történt a „8 napon túl gyógyuló, személyi sérüléssel járó baleset” történt. A közlemény szerint „az építési munkálatokban résztvevő egyik alvállalkozónk munkavállalója a munkavégzés során nagyjából 3 méter magasságból leesett”.

A baleset után kis időn belül a helyszínre érkezett a mentőszolgálat, közölte a cég – a mentőhelikopter nem említették, de a már említett Tárkányi-féle posztban látszik annak landolása –, majd miután a sérültet ellátták, „stabil állapotban kórházba szállították”, neki a CATL mielőbb felépülést kíván.

Mentőhelikopter érkezik a CATL debreceni gyárához 2026. március 12-én Fotó: Tárkány Zsolt

Az Országos Mentőszolgálat a Telex megkeresésére megerősítette, hogy a mentőket egy sérült férfihez riasztották, aki eszméleténél volt, de törést, zúzódásokat szenvedett. „A helyszínre esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett, a helyszíni ellátás után a kórházba szállítást az esetkocsi végezte” – tették hozzá.

A baleset körülményeinek kivizsgálását az érintett dolgozó munkáltatója és a CATL Debrecen szakemberei megkezdték, közölte a cég, hozzátéve: az eset után „minden alvállalkozónkat ismétlő munkavédelmi oktatás megtartására kértük, és felhívtuk figyelmüket a nekik átadott munkaterületek biztonságosságának és a munkavédelmi szabályok betartásának fontosságára”.