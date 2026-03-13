A horvát, szlovák, cseh és lengyel benzinárak is alacsonyabbak, mint a magyar „védett ár”

A Holtankoljak.hu szerdán frissült nemzetközi kitekintése szerint a közép-európai régió országainak többségében alacsonyabb a 95-ös benzin literenkénti ára, mint a magyarországi úgynevezett „védett ár”. Az ársapkával 595 forintos magyar benzinnél csak a román és a szerb drágább, ha a kelet- és közép-európai rendszerváltó országokat nézzük (illetve a balti országok közül a lett). Feltűnően alacsony, még az 550 forintot sem éri el a cseh és lengyel kutakon a 95-ös benzin átlagára.

Tehát még az úgynevezett védett áras benzin is inkább csak a nyugat-európai országok árszintjéhez képest alacsony, bár például az izlandit így is meghaladja. A piaci áras, literenkénti 625-630 forintba kerülő magyarországi benzin pedig magasabb a brit árnál is, és közel van a svédországi árakhoz.

Ha a 615 forinton rögzített dízelárat nézzük, akkor sem sokkal jobb a magyarországi autósok helyzete: a csehek például átváltva 539 forintos átlagáron tankolhatnak, de a szlovén, szlovák, lengyel és a – hozzánk hasonlóan árstopban részesített – horvát autósok is alacsonyabb árakkal találkoznak a kutakon. A piaci, 660-670 forint közötti dízelárak pedig abszolút az európai középmezőnyben vannak.