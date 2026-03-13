A szerb elnök bejelentette, hogy Szerbia kínai ballisztikus rakétákat vásárolt

Szerbia kínai CM-400AKG levegő–föld ballisztikus rakétákat vásárolt, jelentette be Aleksandar Vučić szerb elnök, ezzel Szerbia lett a fegyver első európai üzemeltetője. „Jelentős számú ilyen rakétánk van, és még több is lesz” – mondta Vučić a szerb állami RTS televízió élő adásában. Vučić nem árulta el, mennyit fizetett Szerbia a rakétákért, csupán annyit mondott, hogy „kisebb kedvezményt” kaptak.

Néhány nappal korábban kiszivárogtak olyan felvételek, amelyeken a rakéták egy szerb repülőgépre szerelve láthatók. Az elnök elmondta, hogy a szerb légierő a szovjet gyártású MiG–29 vadászgépeket alakította át úgy, hogy képesek legyenek a CM-400AKG rakéták hordozására.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

A CM-400AKG rakétát a kínai China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) gyártja. Ez egy szuperszonikus levegő–föld ballisztikus rakéta, amely 150 kilogrammos robbanófejet vagy 200 kilogrammos páncéltörő robbanófejet hordozhat, hatótávolsága pedig legfeljebb 400 kilométer. A fegyvert először harci körülmények között a 2025-ös indiai–pakisztáni konfliktusban vetették be, amikor a pakisztáni légierő egy indiai légvédelmi rendszert támadott vele.

Horvátország bírálta a rakétavásárlást, arra hivatkozva, hogy a lépés veszélyezteti a regionális stabilitást, megpróbálja megváltoztatni a katonai erőviszonyokat, és fokozódó fegyverkezési versenyre utal a Balkánon.

Szerbia a GDP-je körülbelül 2,6 százalékát költi fegyverkezésre, az utóbbi években több fegyverrendszert is vásárolt Kínától, például légvédelmi rendszert, valamint harci drónokat. Ugyanakkor 12 új Rafale vadászgépet is rendelt a francia Dassault vállalattól, továbbá helikoptereket és teherszállító repülőgépeket az Airbustól. (Reuters)