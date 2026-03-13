Állítólagos karlendítős fotót tettek közzé a Tisza-jelölt Tárkányi Zsoltról, aki szerint ő van a képen, de szó sincs karlendítésről

A Fidesz-közeli Hetek egy pénteki cikke szerint „Karlendítős fotó került elő Tárkányi Zsoltról, a Tisza sajtófőnökéről”. A fotón egy sállal eltakart arcú futballszurkoló látszik, a lap a cikk alcímében is jelzi, hogy „A debreceni ultrák vonulásáról készült fénykép”, a készítés időpontját 2010 környékére datálva.

A Tisza megerősítette, hogy a képen valóban Tárkányi Zsolt szerepel. Hozzátették viszont, hogy náci karlendítésről szó sincs, „egy népszerű, a debreceni csapatot éltető szurkolói dal” az, aminek éneklése közben készült a fotó, méghozzá a debreceni ultrák 2006-os nyíregyházi vonulásán.

A Tisza küldött egy youtube-linket is a népszerű dalról és annak lelátói énekléséről. Itt szintén látható, hogy a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók által „szívtől az égig”-nek nevezett mozdulathoz hasonlóról van szó.

A Tisza a lapnak küldött válaszában azt is írta: „a kézmozdulat természetesen a cikkben sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék és reméljük, hogy hasonlóval a Loki szurkolóit sem vádolja senki”. A választ azzal zárták, hogy szerintük „a debrecenieket valószínűleg jobban fogják érdekelni azok a fényképek, amelyek nem 20 éve, hanem a közelmúltban készültek a debreceni akkumulátorgyárakban és amelyeket Tárkányi Zsolt a következő időszakban fog nyilvánosságra hozni.”

Tárkányi nemcsak sajtófőnöke a pártnak, hanem egyben egyéni képviselőjelölt is a debreceni központú Hajdú-Bihar megyei 1-es számú választókerületben. Az előző választásokon rendre ez a körzet volt az, ahol a leggyengébb eredménnyel szerzett mandátumot a fideszes jelölt, aki az elmúlt választásokon Kósa Lajos volt.



